Deutsche Welle

Πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο, οικονομία, άνοδος της Ακροδεξιάς. Οι κυβερνήσεις της Ευρώπης όλο και συχνότερα βάζουν μια ενιαία «λογική» σειρά στα παραπάνω, παρά την πολυπλοκότητα των θεμάτων αυτών ξεχωριστά. Έτσι, μέσα σε μόλις δύο μήνες αφότου ανέλαβε καθήκοντα, η υπουργός Εσωτερικών από το βρετανικό Εργατικό Κόμμα, σκέφτεται να λάβει μέτρα για τη μετανάστευση με «συντηρητική» ματιά.

Το μοντέλο της Δανίας, ένα από τα αυστηρότερα της Ευρώπης

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, ήδη κορυφαίοι αξιωματούχοι του βρετανικού υπουργείου Εσωτερικών έχουν μεταβεί στην Κοπεγχάγη για να δουν ποια μέτρα μπορούν να «δανειστούν» από τη Δανία.

Είναι γνωστό ότι τα μέτρα της Δανίας θεωρούνται από τα αυστηρότερα στην Ευρώπη, με αρκετές προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση μόνιμης παραμονής στη χώρα αλλά και για την επανένωση οικογενειών. Για παράδειγμα, δεν λαμβάνουν όλοι προστασία ασύλου. Το άσυλο μπορεί να είναι ακόμα και προσωρινό, και αν θεωρηθεί από τη Δανία ότι η χώρα που κάποιος εγκατέλειψε είναι ξανά ασφαλής, τότε ο εκάστοτε πρόσφυγας επιστρέφει στη χώρα του.

Παράλληλα, όσοι έχουν λάβει δικαίωμα παραμονής στη χώρα, για να προσκαλέσουν τους/τις συζύγους τους στα πλαίσια του συστήματος επανένωσης οικογενειών, θα πρέπει να μην έχουν κάνει αίτηση για επιδόματα τα πρώτα τρία χρόνια της παραμονής στη Δανία ενώ και οι δύο θα πρέπει να είναι άνω των 24 ετών. Επιπρόσθετα, και οι δύο σύζυγοι θα πρέπει να έχουν γνώση της γλώσσας, κάτι το οποίο θα αποδεικνύεται μετά από σχετικό τεστ.

Ένα ακόμα αμφιλεγόμενο μέτρο της κυβέρνησης της Δανίας, το οποίο βρίσκεται κάτω από τα ραντάρ της βρετανικής, είναι οι λεγόμενες «παράλληλες κοινωνίες», όπου πρόσφυγες μεταφέρονται σε συγκροτήματα κατοικιών και, σύμφωνα με τη δανική κυβέρνηση, το 50% των ενοίκων δεν προέρχονται από χώρες της Δύσης και δε δικαιούνται καθόλου επανένωση οικογενειών.

Αυστηροποίηση του πλαισίου

Το μόνο σίγουρο, από τις παραπάνω - μέχρι στιγμής - εικασίες, είναι ότι μέχρι το τέλος του μήνα τα μεταναστευτικά μέτρα θα αυστηροποιηθούν. Είναι κάτι που η υπουργός Εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούντ, είχε υποσχεθεί στο ετήσιο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος τον Σεπτέμβριο.

Βασική της ελπίδα είναι να μειώσει τα κίνητρα των μεταναστών που θέλουν να έρθουν στη χώρα, να προχωρά ευκολότερα σε απελάσεις εκείνων που δεν έχουν δικαίωμα να παραμείνουν και, βέβαια, απώτερος σκοπός όλων είναι να δώσει «ανάσα» στο κυβερνών Εργατικό Κόμμα (Labour Party).

Η άνοδος της ακροδεξιάς στη χώρα είναι εμφανής και η στήριξη των πολιτών προς το λαϊκιστικό κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ, Reform UK, συνεχίζει να αυξάνεται, δίνοντάς του την πρωτιά εδώ και μήνες στις δημοσκοπήσεις.

Πηγή: DW