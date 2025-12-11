Η Γερμανία προσκάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να συμμετάσχουν σε μια κρίσιμη συνάντηση στο Βερολίνο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για μια ενδεχόμενη εκεχειρία στην Ουκρανία, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, μετά τις συνομιλίες του με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Όπως αναφέρει το Politico, η συνάντηση αναμένεται να συγκεντρώσει κορυφαίους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με στόχο την εναρμόνιση θέσεων γύρω από την ταχέως εξελισσόμενη ειρηνευτική πρωτοβουλία.

Σύμφωνα με τον Μερτς, οι ΗΠΑ έχουν κληθεί να συμμετάσχουν, ωστόσο η παρουσία τους θα εξαρτηθεί «σε μεγάλο βαθμό» από την πρόοδο που θα σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις του Σαββατοκύριακου μεταξύ του σχήματος Ε3 (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία), της Ουκρανίας και της Ουάσινγκτον επί των βασικών κειμένων. Σε αυτά περιλαμβάνεται μια ευρωπαϊκή πρόταση για πιθανούς εδαφικούς διακανονισμούς, η οποία εστάλη στις ΗΠΑ μόλις την Τετάρτη.

«Το βασικό ζήτημα αφορά το ποιες εδαφικές παραχωρήσεις είναι διατεθειμένη να κάνει η Ουκρανία», σημείωσε ο Μερτς.

Η πρόσκληση ακολουθεί μια έντονη τηλεφωνική επικοινωνία της Τετάρτης ανάμεσα στους Μερτς, Εμανουέλ Μακρόν, Κιρ Στάρμερ και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στη διάρκεια της οποίας οι πλευρές δυσκολεύτηκαν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους σχετικά με την πορεία της ειρηνευτικής προσπάθειας.

Ο Τραμπ παραδέχθηκε αργότερα ότι «χρησιμοποιήθηκαν πολύ σκληρές λέξεις», επιβεβαιώνοντας τις εντάσεις γύρω από την αμερικανική προσέγγιση.

Οι Ευρωπαίοι επιδιώκουν να διασφαλίσουν τον ρόλο τους στη διαδικασία εν μέσω φόβου πως οι αμερικανικές προτάσεις ευνοούν τη Ρωσία και θέτουν στην Ουκρανία απαιτήσεις που ο Ζελένσκι δύσκολα μπορεί να αποδεχθεί.

Ο Μερτς υπογράμμισε ότι μόνο ο Ζελένσκι και ο ουκρανικός λαός μπορούν να αποφασίσουν ποιες υποχωρήσεις είναι αποδεκτές, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε εκεχειρία πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρές εγγυήσεις για την αποτροπή νέας ρωσικής επίθεσης.

«Καμία ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη δική μας συμμετοχή», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι τα ευρωπαϊκά συμφέροντα ασφάλειας πρέπει να κατοχυρωθούν σε κάθε συμφωνία.

Ο Μερτς επιχείρησε επίσης να παρουσιάσει την Ευρώπη ως εποικοδομητικό συνομιλητή, υποστηρίζοντας ότι, παρά τις εντάσεις, ο Τραμπ εμφανίστηκε «διατεθειμένος να προχωρήσουμε μαζί σε αυτόν τον δρόμο».