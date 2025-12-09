Deutsche Welle

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε την Τρίτη ότι η νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, η οποία παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα, περιλαμβάνει στοιχεία «απαράδεκτα για εμάς από ευρωπαϊκή σκοπιά». Ο Μερτς τόνισε επίσης ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει λιγότερο εξαρτημένη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, απαντώντας ευθέως στη στρατηγική στροφή της Ουάσινγκτον.

Όπως αναφέρει η DW, αν και απέρριψε ορισμένες πτυχές του εγγράφου, σημείωσε ότι η βασική του κατεύθυνση δεν είναι έκπληξη, καθώς σε μεγάλο βαθμό αντανακλά όσα είχε ήδη διατυπώσει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζ. Ντι. Βανς τον Φεβρουάριο στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου. «Ορισμένα σημεία είναι εύλογα, άλλα κατανοητά και κάποια είναι απαράδεκτα από ευρωπαϊκή άποψη», είπε ο Μερτς.

«Δεν βλέπω κανέναν λόγο οι Αμερικανοί να επιχειρούν να “σώσουν” τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Αν χρειαζόταν σωτηρία, θα μπορούσαμε να το διαχειριστούμε μόνοι μας», πρόσθεσε. Το στρατηγικό κείμενο κατηγορεί ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι περιορίζουν την πολιτική ελευθερία και την ελευθερία λόγου· αξιολογήσεις που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν ανταποκρίνονται στην πολιτική πραγματικότητα της ηπείρου.

Μιλώντας στη Ρηνανία-Παλατινάτο, ο Μερτς υποστήριξε ότι η αλλαγή πορείας της Ουάσινγκτον επιβεβαιώνει την άποψή του ότι η Ευρώπη – και η Γερμανία ειδικότερα – οφείλει να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία. Απευθυνόμενος στις ΗΠΑ, σχολίασε: «Το “America first” είναι θεμιτό, αλλά το “America alone” δεν μπορεί να είναι προς το συμφέρον σας. Χρειάζεστε εταίρους, και ένας από αυτούς μπορεί να είναι η Ευρώπη. Αν όχι η Ευρώπη, τότε τουλάχιστον η Γερμανία».

Ο καγκελάριος τόνισε ότι οι δύο πλευρές μοιράζονται τον ίδιο στόχο: «τη διατήρηση της ελευθερίας, της ασφάλειας και της ειρήνης στην ήπειρό μας». Εξέφρασε την ελπίδα ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν σε αυτή την πορεία, αλλά προειδοποίησε πως, αν δεν συμβεί αυτό, η Ευρώπη θα πρέπει «τουλάχιστον πνευματικά – και κάποια στιγμή και πρακτικά – να είναι προετοιμασμένη».

Η νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ υιοθετεί τη γραμμή του «ευέλικτου ρεαλισμού», διατυπώνει απαισιόδοξη εικόνα για την Ευρώπη, επαναφέρει την ιδέα ενίσχυσης της «Δυτικής ταυτότητας» και προτάσσει την ταχεία επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία και την αποκατάσταση «στρατηγικής σταθερότητας» με τη Ρωσία. Το έγγραφο ζητά επίσης την αναβίωση του «Δόγματος Μονρόε» στη Λατινική Αμερική και περιγράφει την ανάσχεση της κινεζικής επιρροής στην περιοχή ως κύριο στόχο, ενώ στην Ασία εστιάζει στην αποτροπή σύγκρουσης με την Κίνα για την Ταϊβάν και τη Νότια Σινική Θάλασσα.



Πηγή: DW