Με το δάχτυλο στη σκανδάλη οι ΗΠΑ: Πάνω από 2.600 οι νεκροί στο Ιράν - Πολίτες ξένων κρατών εγκαταλείπουν τη χώρα

Για σημάδια αποκλιμάκωσης της σφοδρής καταστολής με την οποία αντιμετωπίζει το Ιράν τα πλήθη του κόσμου που διαδηλώνουν από το τέλος του 2025 σε όλη τη χώρα έκανε λόγο την Τετάρτη ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στον απόηχο των προειδοποιήσεων που έχει στείλει η Ουάσινγκτον στην Τεχεράνη για στρατιωτική επέμβαση εφόσον το καθεστώς δεν υποχωρήσει έναντι των διαδηλωτών.

Συγκεκριμένα, μιλώντας σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε πως του μεταφέρθηκε ότι οι δολοφονίες στο πλαίσιο της καταστολής των διαδηλώσεων σε ολόκληρο το Ιράν υποχωρούν.

Ο ίδιος υποστήριξε «πιστεύω πως δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή σχέδια για εκτελέσεις μεγάλης κλίμακας. Αυτό μου έχει μεταφερθεί, θα δούμε εάν ισχύει».

Ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε ότι αναφέρεται στον Ερφάν Σολτανί, ο οποίος επρόκειτο να εκτελεστεί σήμερα, φαίνεται όμως ότι αυτό αναβλήθηκε.

Όταν ρωτήθηκε ποιος του είπε ότι οι δολοφονίες σταμάτησαν, ο Τραμπ τις χαρακτήρισε «πολύ σημαντικές πηγές από την άλλη πλευρά».

Ο πρόεδρος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ, λέγοντας «θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της κατάστασης» πριν σημειώσει ότι η αμερικανική κυβέρνηση έλαβε μια «πολύ καλή δήλωση» από το Ιράν.

Υπενθυμίζεται πως διαφορετικές πηγές αναφέρουν ότι οι νεκροί από τις διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης από τις 28 Δεκεμβρίου και μέχρι σήμερα ανέρχονται σε χιλιάδες, την ώρα που νωρίτερα την Τετάρτη Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε πως μια στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν είναι θέμα χρόνου να πραγματοποιηθεί.

Η εν λόγω πηγή ανέφερε στο Reuters πως οι ΗΠΑ αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους από μεγάλες βάσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αφού ο Τραμπ κάλεσε τους πολίτες των ΗΠΑ να εγκαταλείψουν τη χώρα την Τετάρτη. Δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ φαίνεται πιθανή, με τον έναν να αναφέρει ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες 24 ώρες.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι ο Τραμπ φαίνεται να έχει λάβει την απόφαση να επέμβει, αν και το εύρος και ο χρόνος της επέμβασης δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Το Κατάρ δήλωσε ότι η απομάκρυνση προσωπικού από την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ, τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στην περιοχή, «πραγματοποιείται ως απάντηση στις τρέχουσες περιφερειακές εντάσεις».

Τρεις διπλωμάτες ανέφεραν ότι σε ορισμένα μέλη του προσωπικού είχε δοθεί εντολή να εγκαταλείψουν τη βάση, αν και δεν υπήρχαν άμεσα σημάδια μεταφοράς μεγάλου αριθμού στρατιωτών, όπως συνέβη λίγες ώρες πριν από την μεγάλη επίθεση κατά του Ιράν το καλοκαίρι του 2025.

Ο αριθμός των νεκρών από τις μεγάλες διαδηλώσεις που μαίνονται στο Ιράν από τις 28 Δεκεμβρίου υπολογίζεται τουλάχιστον σε 2.600, ενώ ανεπιβεβαίωτες πηγές υποστηρίζουν πως οι νεκροί ενδέχεται να ξεπερνούν τους 10.000.

Νωρίτερα την Τετάρτη η οργάνωση HRANA (με έδρα τις ΗΠΑ) ανακοίνωσε ότι ο απολογισμός των νεκρών κατά τις διαδηλώσεις στο Ιράν έχει φθάσει τους 2.571 ανθρώπους.

Όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιώσει τους θανάτους 147 προσώπων που συνδέονται με την κυβέρνηση, 12 ανθρώπων ηλικίας κάτω των 18 ετών και εννέα πολιτών οι οποίοι δεν ήταν μεταξύ των διαδηλωτών.

Why aren’t these pictures from Iran all over the front pages of mainstream media outlets? pic.twitter.com/V7IWpEvFWQ — Visegrád 24 (@visegrad24) January 13, 2026

Politico: Η πρεσβεία της Bρετανίας στην Τεχεράνη έκλεισε προσωρινά

Το Politico επικαλείται εκπρόσωπο της κυβέρνησης που δήλωσε:

«Κλείσαμε προσωρινά τη βρετανική πρεσβεία στην Τεχεράνη, η οποία θα λειτουργεί στο εξής εξ αποστάσεως.

Οι ταξιδιωτικές οδηγίες του υπουργείου Εξωτερικών έχουν επικαιροποιηθεί ώστε να αντικατοπτρίζουν αυτήν την αλλαγή».

Η G7 δηλώνει έτοιμη να επιβάλει νέες κυρώσεις στο Ιράν, εάν συνεχιστεί η βίαιη καταστολή

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το Reuters, οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της G7 δήλωσαν την Τετάρτη ότι είναι έτοιμοι να επιβάλουν πρόσθετα περιοριστικά μέτρα στο Ιράν, εάν αυτό συνεχίσει να καταστέλλει τις διαμαρτυρίες και τη διαφωνία, παραβιάζοντας τις διεθνείς υποχρεώσεις σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Είμαστε βαθιά ανησυχημένοι από τον υψηλό αριθμό θανάτων και τραυματισμών που έχουν αναφερθεί», δήλωσε η G7. «Καταδικάζουμε τη σκόπιμη χρήση βίας και τη δολοφονία διαδηλωτών, τις αυθαίρετες κρατήσεις και τις τακτικές εκφοβισμού που εφαρμόζουν οι δυνάμεις ασφαλείας εναντίον των διαδηλωτών», ανέφερε η δήλωση.

Κατάγγειλαν τις ιρανικές αρχές να επιδείξουν πλήρη αυτοσυγκράτηση, να αποφύγουν τη βία και να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες των πολιτών του Ιράν.

Εντολές εκκένωσης από ευρωπαϊκές χώρες

Την ώρα που η κατάσταση στην περιοχή «μυρίζει» μπαρούτι», ευρωπαϊκές χώρες υπογραμμίζουν προς τους υπηκόους τους που βρίσκονται στο Ιράν να αποχωρήσουν άμεσα από τη χώρα.

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών ανανέωσε με έμφαση την έκκληση προς τους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Ιράν. Πρόσθεσε πως στη χώρα βρίσκονται περίπου 600 Ιταλοί, οι περισσότεροι από τους οποίους στην περιοχή της Τεχεράνης.

Εντολή εκκένωσης από το Ιράν έδωσε και το υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας. «Το υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει την άμεση αναχώρηση (πολιτών) από το Ιράν και αποτρέπει κάθε ταξίδι προς τη χώρα αυτή» ανέφερε σε ανάρτηση του στο X.

Το Το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε σήμερα τους Ισπανούς να εγκαταλείψουν το Ιράν. «Συνιστάται στους Ισπανούς που βρίσκονται στο Ιράν να εγκαταλείψουν τη χώρα, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα μέσα», αναφέρει η ταξιδιωτική οδηγία της Μαδρίτης.