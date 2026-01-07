Ρούμπιο: Από παιδί της κουβανικής κοινότητας, σε βασικό παράγοντα της επόμενης μέρας στη Βενεζουέλα

Ως παιδί της κουβανικής κοινότητας του Μαϊάμι ο Μάρκο Ρούμπιο ονειρευόταν την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος της Αβάνας. Ως μέλος της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ είναι πλέον αντιμέτωπος με τις αριστερές κυβερνήσεις κρατών της Λατινικής Αμερικής και απολαμβάνει την επιτυχία της αμερικανικής επιχείρησης στη Βενεζουέλα.

Συγκεκριμένα, ο πρώτος Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών με καταγωγή από τη Λατινική Αμερική θα αναλάβει το δύσκολο έργο να σχεδιάσει το μέλλον της Βενεζουέλας, μιας χώρας με μεγάλα αποθέματα πετρελαίου, μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις το Σάββατο.

Εδώ και χρόνια ο Ρούμπιο θεωρεί ότι ο ηγέτης της Βενεζουέλας βρίσκεται παράνομα στην εξουσία. Το 2023 όταν ήταν γερουσιαστής είχε επιδιώξει την επιβολή νέων κυρώσεων εις βάρος της Βενεζουέλας, ζητώντας να υπάρξει «δημοκρατική μετάβαση στην εξουσία».

Σήμερα, ο 54χρονος Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι είναι «πρόωρο» να μιλήσει κανείς για εκλογές στη Βενεζουέλα. Από την πλευρά του ο Τραμπ εκτιμά ότι οι ΗΠΑ, που εποφθαλμιούν τα αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας, πρέπει «πρώτα στήσουν στα πόδια της τη χώρα».

«Ο Μάρκο Ρούμπιο βλέπει μια ευκαιρία και είναι έτοιμος να απαρνηθεί κάποιες από τις θέσεις του αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και τον ρόλο των ΗΠΑ ως εγγυητή της παγκόσμιας σταθερότητας με στόχο την εκθρόνιση του Μαδούρο και πιθανόν (την ανατροπή) του κομμουνιστικού καθεστώτος στην Κούβα», εκτίμησε ο Μπρετ Μπρούεν Αμερικανός πρώην διπλωμάτης στη Βενεζουέλα.

Η χώρα αυτή προσφέρει στην Κούβα σχεδόν τη μισή ποσότητα πετρελαίου που χρειάζεται.

«Αν ζούσα στην Αβάνα και ήμουν μέλος της κυβέρνησης θα ανησυχούσα, ακόμη και λίγο», είχε δηλώσει ο Ρούμπιο λίγες ώρες μετά την αιχμαλώτιση Μαδούρο.

Από «μικρός Ρούμπιο» σε σύμμαχος

Όταν ο Τραμπ διόρισε τον Μάρκο Ρούμπιο υπουργό Εξωτερικών η εκλογική βάση του αιφνιδιάστηκε.

Οι δύο άνδρες είχαν αντιπαρατεθεί στις προκριματικές εκλογές για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του 2016. Τότε ο Τραμπ είχε χλευάσει τον αντίπαλό του, χαρακτηρίζοντάς τον «μικρό Μάρκο», ενώ ο Ρούμπιο είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ο δισεκατομμυριούχος έχει ασυνήθιστα μικρό πέος.

Αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν, καθώς τώρα ο Ρούμπιο αποτελεί βασικό μέλος της κυβέρνησης Τραμπ όντας ταυτόχρονα υπουργός Εξωτερικών και σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 1970 και τον Χένρι Κίσιντζερ.

Τα καθήκοντά του τον αναγκάζουν να περνά τον περισσότερο καιρό στον Λευκό Οίκο, στο πλευρό του Τραμπ, αντί να ταξιδεύει ανά την υφήλιο όπως έκαναν οι προκάτοχοί του.

«Θεωρούμε τον Ρούμπιο σαν τον ‘κανονικό’ άνθρωπο της κυβέρνησης Τραμπ, αυτόν με τον οποίο μπορεί να κανείς να μιλήσει», σχολίασε διπλωμάτης συμμαχικής χώρας των ΗΠΑ που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του. «Όμως, προφανώς, βασική του προτεραιότητα είναι ο Τραμπ», πρόσθεσε.

Επί περισσότερα από 14 χρόνια που ήταν γερουσιαστής ο Ρούμπιο είχε τον σεβασμό των συναδέλφων του, οι οποίοι ενέκριναν ομόφωνα τον διορισμό του στη θέση του υπουργού Εξωτερικών το 2025.

Έκτοτε έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και της εκλογικής βάσης του Τραμπ ανακαλώντας τη βίζα χιλιάδων αλλοδαπών που ζουν στις ΗΠΑ, ανάμεσά τους φοιτητές που διαδήλωσαν στα αμερικανικά πανεπιστήμια κατά του τρόπου με τον οποίο το Ισραήλ διεξήγαγε τον πόλεμο στη Γάζα.

Πλέον οι Δημοκρατικοί έχουν μετανιώσει που ενέκριναν τον διορισμό του. Απαντώντας στις επικρίσεις στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο τέλος του έτους, ο Ρούμπιο εκτίμησε ότι είναι «ηλίθιο πραγματικά» να διαφωνεί κανείς με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ωστόσο, ο επιθετικός τόνος του Ντόναλντ Τραμπ έναντι των μεταναστών έρχεται σε αντίθεση με όσα έγραψε ο Ρούμπιο το 2012 στην αυτοβιογραφία του με τίτλο «Ένας Αμερικανός Γιος» (An American Son): «Δεν αντέχω να ακούω να παρουσιάζουν τους μετανάστες σαν εισβολή ακρίδων και όχι ως ανθρώπινα όντα».