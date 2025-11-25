Μακρόν: Θέλουμε ειρήνη, όχι παράδοση της Ουκρανίας

Το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία δείχνει τι θα ήταν αποδεκτό για τη Ρωσία, αλλά υπάρχουν σημεία που χρειάζονται βελτίωση ώστε να γίνει αποδεκτό και από την Ουκρανία και την Ευρώπη, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν στον ραδιοσταθμό RTL την Τρίτη.

«Είναι μια πρωτοβουλία που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση: την ειρήνη. Ωστόσο, υπάρχουν σημεία του σχεδίου που αξίζουν να συζητηθούν, να διαπραγματευτούν και να βελτιωθούν», είπε ο Μακρόν.

«Θέλουμε ειρήνη, αλλά δεν θέλουμε μια ειρήνη που θα ισοδυναμούσε με παράδοση», πρόσθεσε.

Πρόσθεσε ότι μόνο οι Ουκρανοί μπορούν να αποφασίσουν ποιες εδαφικές παραχωρήσεις είναι έτοιμοι να κάνουν.

«Αυτό που τέθηκε στο τραπέζι μας δίνει μια ιδέα για το τι θα ήταν αποδεκτό για τους Ρώσους. Σημαίνει αυτό ότι είναι κάτι που πρέπει να γίνει αποδεκτό από τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους; Η απάντηση είναι όχι», πρόσθεσε ο Μακρόν.

Επιπλέον, τόνισε ότι η πρώτη γραμμή άμυνας της Ουκρανίας σε περίπτωση ειρήνης με τη Ρωσία θα είναι η ανασυγκρότηση του δικού της στρατού, και ότι δεν μπορεί να υπάρξει κανένας περιορισμός σε αυτό. Επίσης, ανέφερε ότι τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται στην Ευρώπη και μόνο η Ευρώπη μπορεί να αποφασίσει τι θα τα κάνει.

Όταν ερωτήθηκε αν είναι έτοιμος να μεταβεί στην Ουάσινγκτον για να βοηθήσει στη διαπραγμάτευση μιας καλύτερης συμφωνίας, ο Μακρόν απάντησε ότι δεν υπάρχει τρέχον σχέδιο για κάτι τέτοιο.