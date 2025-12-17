Μακελειό στην Αυστραλία: Με τρομοκρατία και ακόμα 58 κατηγορίες αντιμέτωπος ο συλληφθείς

Αντιμέτωπος με 59 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και η κατηγορία για τρομοκρατία, βρίσκεται ο συλληφθείς για τη μεγάλη τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ της Αυστραλίας, που άφησε πίσω της τουλάχιστον 15 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες.

Τα παραπάνω ανακοίνωσαν την Τετάρτη οι αστυνομικές αρχές της χώρας.

Σημειώνεται πως τουλάχιστον 10 από τους τραυματίες της επίθεσης βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η Επίτροπος της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας, Κρίσι Μπάρετ, δήλωσε νωρίτερα ότι οι πρώτες έρευνες δείχνουν ότι δεν αναμένεται να απαγγελθούν κατηγορίες σε κανένα άλλο άτομο.

«Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι άλλα άτομα εμπλέκονταν σε αυτήν την επίθεση, ωστόσο, προειδοποιούμε ότι αυτό θα μπορούσε να αλλάξει δεδομένου ότι βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο της έρευνάς μας», ξεκαθάρισε η Μπάρετ.

Στο επίκεντρο οι νόμοι για τα όπλα

Το Reuters σημειώνει πως η Αυστραλία έχει συνήθως λιγότερους θανάτους από πυροβόλα όπλα ανά έτος από ό,τι οι ΗΠΑ σε μια μέρα, ένα στατιστικό στοιχείο που πολλοί Αυστραλοί αποδίδουν στους νόμους περί όπλων.

Στην πραγματικότητα, οι νόμοι είναι ένα συνονθύλευμα που εφαρμόζεται από τις αστυνομικές δυνάμεις των οκτώ πολιτειών και εδαφών, το οποίο διαπραγματεύτηκε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση μετά την επίθεση του 1996 στο Πορτ Άρθουρ της Τασμανίας, που σκότωσε 35 άτομα. Οι τροποποιήσεις που έκαναν ορισμένες πολιτείες τα τελευταία χρόνια έχουν χαλαρώσει την εποπτεία, επιτρέποντας στους πολίτες να αποκτήσουν περισσότερα όπλα με λιγότερη εποπτεία, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο μεγαλύτερος σε ηλικία δράστης στο Μπόντι, ο 50χρονος Σατζίντ Ακράμ, ο οποίος σκοτώθηκε από την αστυνομία, είχε λάβει την άδεια οπλοκατοχής του το 2023 και είχε έξι νόμιμα όπλα που αυτός και ο γιος του φέρεται να χρησιμοποίησαν στην επίθεση. Το 2008, η πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας κατάργησε την υποχρεωτική περίοδο αναμονής 28 ημερών όταν ένα άτομο που είχε ένα όπλο ήθελε να αποκτήσει περισσότερα. Οι περισσότερες πολιτείες έχουν κάνει το ίδιο.

«Η ιδέα ήταν ότι για κάθε επόμενο όπλο, ο έλεγχος θα πρέπει να είναι πιο εντατικός, επειδή θα πρέπει να είναι πιο δύσκολος», δήλωσε η Ρεμπέκα Πίτερς, υποστηρίκτρια του ελέγχου των όπλων, η οποία συμβούλεψε την αυστραλιανή κυβέρνηση σχετικά με τον νόμο του 1996.

«Φανταστείτε αν έπρεπε να περιμένει 28 ημέρες για κάθε ένα από αυτά τα όπλα. Δεν θα το είχε κάνει, επειδή η Νέα Νότια Ουαλία το έχει καταργήσει», πρόσθεσε η Πίτερς. Η κυβέρνηση της πολιτείας, η οποία δήλωσε ότι θα συνεδριάσει επειγόντως για να εξετάσει νέους νόμους για τα όπλα, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Μετά την επίθεση στο Μπόντι, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Αυστραλίας αναγνώρισε τις ελλείψεις των ισχυόντων νόμων και πρότεινε αλλαγές, μεταξύ των οποίων ο καθορισμός ενός ορίου για τον αριθμό των όπλων που μπορεί να κατέχει ένας κάτοχος άδειας, καθώς και η κατάργηση της χορήγησης αδειών «επ' αόριστον». Η επαναφορά της περιόδου αναμονής θα περιορίσει τον αριθμό των όπλων που κυκλοφορούν και θα βελτιώσει την δημόσια ασφάλεια περισσότερο από ό,τι ένα όριο όπλων ανά άδεια.

Σχεδόν ένα εκατομμύριο από τα 27 εκατομμύρια κατοίκους της Αυστραλίας έχουν άδεια και κατέχουν περισσότερα από 4 εκατομμύρια νόμιμα όπλα, σύμφωνα με το think tank The Australia Institute, περισσότερα από ό,τι όταν τέθηκαν σε ισχύ οι νόμοι του 1996. Η μελέτη του Ιανουαρίου 2025 έδειξε ότι περίπου τα δύο τρίτα των Αυστραλών υποστήριζαν αυστηρότερους νόμους για τα όπλα και μόνο το 6% ήθελε χαλάρωση των νόμων.