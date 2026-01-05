Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και με πρωτοφανή κινητοποίηση δυνάμεων, ξεκίνησε η μεταφορά του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολά Μαδούρο από το κέντρο κράτησης, όπου βρισκόταν προς το δικαστήριο Daniel Patrick Manhattan, στη Νέα Υόρκη.

Συγκεκριμένα, μια αυτοκινητοπομπή που μετέφερε τον Νικολάς Μαδούρο έφυγε από το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, όπου κρατούνταν τις τελευταίες δύο ημέρες με κατηγορίες για ναρκωτικά και όπλα.

BREAKING: Nicolás Maduro seen being transported to New York City court for his arraignment days after American forces captured him in his own presidential palace. pic.twitter.com/eOHcUNoND9 — Fox News (@FoxNews) January 5, 2026

Ο Μαδούρο, που αναμένεται να εμφανιστεί σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης αργότερα σήμερα, βγήκε από ένα θωρακισμένο όχημα που ήταν μέρος της αυτοκινητοπομπής, φορώντας καφέ φόρμα και κατευθύνθηκε σε ένα ελικόπτερο.

Ακόμα και ελικόπτερο χρησιμοποιήθηκε για την διαδικασία της μεταφοράς του στο δικαστήριο, μαζί με την σύζυγό του, ενώ πάνοπλοι άνδρες τον συνοδεύουν υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Δείτε live εικόνα:

Η φυλακή που μεταφέρθηκε ο Μαδούρο

Λίγες ημέρες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση για τη σύλληψή του ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο μεταφέρθηκε σε φυλακή στο Μπρούκλιν, όπου είναι πιθανό να παραμένει κλεισμένος στο κελί του 23 ώρες το 24ωρο, συνθήκες τις οποίες οι πρώην κρατούμενοι σε αυτό το σωφρονιστικό ίδρυμα Σον «Ντίντι» Κομπς και Γκισλέιν Μάξγουελ έχουν χαρακτηρίσει απάνθρωπες.

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών στις ΗΠΑ. Μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας που οδήγησε στη σύλληψή τους μεταφέρθηκαν σε πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και το Σάββατο το βράδυ έφτασαν στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης (MDC) Μπρούκλιν ιδρύθηκε το 1994. Εκεί κρατούνται περίπου 1.300 άνδρες και γυναίκες και αυτή τη στιγμή είναι η μοναδική φυλακή για τους κρατούμενους που αναμένουν να δικαστούν ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στην πόλη της Νέας Υόρκης.

Στο παρελθόν από το σωφρονιστικό αυτό ίδρυμα έχουν περάσει η Μάξγουελ, καταδικασμένη για σεξουαλικά εγκλήματα, ο τραγουδιστής της χιπ χοπ Κομπς αλλά και ο Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, πρώην πρόεδρος της Ονδούρας που καταδικάστηκε για διακίνηση ναρκωτικών προτού του δώσει χάρη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον Δεκέμβριο. Επίσης ο Λουίτζι Μαντζιόνε, που κατηγορείται για τον φόνο στελέχους της ασφαλιστικής εταιρείας UnitedHealth Group, κρατείται εκεί εν αναμονή της δίκης του.

Τόσο κρατούμενοι όσο και οι δικηγόροι τους έχουν καταγγείλει τις ανθυγιεινές και απάνθρωπες συνθήκες που επικρατούν στο σωφρονιστικό κέντρο.

Το 2019 κάποιοι κρατούμενοι στο MDC Μπρούκλιν έμειναν σε παγωμένα κελιά στη μέση του χειμώνα, αφού πυρκαγιά προκάλεσε διακοπή στην ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση.

Το 2024 δύο άνδρες δολοφονήθηκαν από συγκρατούμενούς τους με τη χρήση αυτοσχέδιων όπλων, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, ωθώντας τις αρχές να προχωρήσουν σε επιχείρηση για την πάταξη της βίας και της διακίνησης παράνομων προϊόντων στη φυλακή αυτή.

Η Μάξγουελ, η οποία κρατούνταν στο MDC Μπρούκλιν προτού καταδικαστεί το 2021 για συνέργεια στα σεξουαλικά εγκλήματα που διέπραξε ο Τζέφρι Έπστιν εις βάρος ανήλικων κοριτσιών, παραπονέθηκε για ακαθαρσίες και κόπρανα τρωκτικών στο κελί της.

Η αμερικανική Υπηρεσία Φυλακών, το τμήμα του υπουργείου Δικαιοσύνης που είναι αρμόδιο για το MDC Μπρούκλιν, δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό. Όμως η Υπηρεσία είχε αναφέρει σε έκθεσή της τον Σεπτέμβριο του 2025 ότι οι συνθήκες διαβίωσης στη φυλακή αυτή βελτιώθηκαν χάρη στην αύξηση του προσωπικού και σε άλλες μεταρρυθμίσεις.

Ο Μίτσελ Έπνερ, πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας που τώρα εργάζεται ως δικηγόρος, δήλωσε ότι όλοι οι κρατούμενοι στο MDC Μπρούκλιν αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να τους ασκηθεί βία από άλλους συγκρατούμενους. Ο κίνδυνος αυτός είναι μεγαλύτερος για κάποιον όπως ο Μαδούρο, που θα μπορούσε να γίνει στόχος μιας συμμορίας ή ενός κρατουμένου που θέλει να αποκτήσει φήμη, εκτίμησε ο Έπνερ.

Ο Μαδούρο μάλλον θα μείνει ξεχωριστά από τους άλλους κρατούμενους

Ο Κάμερον Λίντσεϊ, πρώην δεσμοφύλακας στο MDC Μπρούκλιν, δήλωσε ότι η Υπηρεσία Φυλακών πιθανόν θα κρατήσει τον Μαδούρο ξεχωριστά από τους άλλους κρατούμενους και θα ελέγχει το προσωπικό που θα έρχεται σε επαφή μαζί του.

«Είναι δική μου εικασία, αλλά εκτιμώ ότι θα τον βάλουν σε κελί σε όροφο, μόνο του», είπε ο Λίντσεϊ. «Πρόκειται προφανώς για μια ιδιαίτερα ευαίσθητη, υψηλής ασφαλείας επιχείρηση».

Σύμφωνα με τον Λίντσεϊ, ο Μαδούρο είναι πιθανό να παραμένει κλεισμένος στο κελί του επί 23 ώρες, με τα γεύματα να του παραδίδονται εκεί και να του επιτρέπεται μία ώρα άσκησης καθημερινά σε μια μικρή περίκλειστη περιοχή. Ενδεχομένως να του παρέχεται πρόσβαση σε ντους τρεις φορές την εβδομάδα.

Ο πρώην δεσμοφύλακας εκτίμησε ότι η σύζυγος του Μαδούρο ενδέχεται να έχει την ίδια αντιμετώπιση.

Η Ελβετία «παγώνει» περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τον Μαδούρο

Παράλληλα, η Ελβετία «πάγωσε» περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν στη χώρα ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, μετά τη σύλληψή του από αμερικανικές δυνάμεις στο Καράκας και τη μεταφορά του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το μέτρο, το οποίο τίθεται σε ισχύ άμεσα και θα διαρκέσει για τέσσερα χρόνια, αποσκοπεί στην αποτροπή διαρροής περιουσιακών στοιχείων που ενδέχεται να έχουν αποκτηθεί παράνομα και έρχεται να προστεθεί στις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Βενεζουέλα από το 2018, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων δεν αφορά τα μέλη της νυν κυβέρνησης της Βενεζουέλας, ενώ η Ελβετία ανέφερε ότι θα επιδιώξει την επιστροφή οποιωνδήποτε κεφαλαίων διαπιστωθεί ότι αποκτήθηκαν παράνομα, προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας.

Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο σημείωσε ότι η κατάσταση στη Βενεζουέλα παραμένει ρευστή, με διάφορα πιθανά σενάρια να διαμορφώνονται τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.

Τόνισε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και απηύθυνε έκκληση για αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση, προσφέροντας παράλληλα τις καλές του υπηρεσίες για την εξεύρεση ειρηνικής λύσης.

«Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο θέλει να διασφαλίσει ότι τυχόν παράνομα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία δεν μπορούν να μεταφερθούν εκτός Ελβετίας υπό τις παρούσες συνθήκες», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων χαρακτηρίζεται ως προληπτικό μέτρο και εφαρμόζεται στον Μαδούρο και τους συνεργάτες του ως αλλοδαπούς πολιτικά εκτεθειμένους παράγοντες, διευκρίνισε η κυβέρνηση.

Δεν δόθηκαν στοιχεία για το ύψος των περιουσιακών στοιχείων, ενώ η ελβετική κυβέρνηση δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού σχετικά με το αν και ποια περιουσιακά στοιχεία διατηρούν στη χώρα ο Μαδούρο και οι συνεργάτες του.