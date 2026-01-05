BBC, Reuters

Μήνες μυστικής παρακολούθησης, σχολαστικός σχεδιασμός και μια επιχείρηση-αστραπή συνέθεσαν το σκηνικό της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Όπως αναφέρει το BBC, μια μικρή ομάδα, στην οποία περιλαμβανόταν και μία πηγή εντός της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, παρακολουθούσε πού κοιμόταν ο 63χρονος, τι έτρωγε, τι φορούσε και ακόμη — σύμφωνα με ανώτατους στρατιωτικούς αξιωματούχους — «τα κατοικίδιά του».

Στις αρχές Δεκεμβρίου, οριστικοποιήθηκε η επιχείρηση την κωδική ονομασία «Operation Absolute Resolve». Αποτέλεσμα μηνών σχολαστικού σχεδιασμού και επαναλαμβανόμενων ασκήσεων, η επιχείρηση περιελάμβανε ακόμη και τη δημιουργία από επίλεκτες αμερικανικές δυνάμεις ενός ακριβούς, πλήρους κλίμακας αντιγράφου του ασφαλούς καταφυγίου του Μαδούρο στο Καράκας, προκειμένου να εξασκηθούν στις διαδρομές εισόδου.

Το σχέδιο κρατήθηκε απολύτως μυστικό. Το Κογκρέσο δεν ενημερώθηκε ούτε ζητήθηκε η γνώμη του εκ των προτέρων. Αφού καθορίστηκαν οι ακριβείς λεπτομέρειες, οι ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι απλώς περίμεναν τις ιδανικές συνθήκες για την εκτέλεσή του.

Στόχος ήταν να μεγιστοποιηθεί το στοιχείο του αιφνιδιασμού, ανέφεραν αξιωματούχοι το Σάββατο. Υπήρξε μια ψευδής εκκίνηση τέσσερις ημέρες νωρίτερα, όταν ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε το «πράσινο φως», ωστόσο αποφασίστηκε να αναβληθεί η επιχείρηση εν αναμονή καλύτερων καιρικών συνθηκών.

«Κατά τη διάρκεια των εβδομάδων των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, οι άνδρες και οι γυναίκες των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων βρίσκονταν σε ετοιμότητα, περιμένοντας υπομονετικά να πληρωθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και να διατάξει ο πρόεδρος την έναρξη της δράσης», δήλωσε το Σάββατο σε συνέντευξη Τύπου ο στρατηγός Νταν Κέιν, ο ανώτατος αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ.

Η εντολή του προέδρου για την έναρξη της αποστολής δόθηκε τελικά στις 22:46 ώρα Ανατολικής Ακτής την Παρασκευή.

«Μας είπε — και το εκτιμούμε — καλή τύχη και καλό δρόμο», ανέφερε ο στρατηγός Κέιν. Η εντολή του Τραμπ δόθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στο Καράκας, δίνοντας στον στρατό το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας για να επιχειρήσει στο σκοτάδι.

Ακολούθησε μια επιχείρηση διάρκειας δύο ωρών και είκοσι λεπτών, από αέρα, ξηρά και θάλασσα, που αιφνιδίασε πολλούς στην Ουάσιγκτον και σε ολόκληρο τον κόσμο

Πηγή: Molly Riley/The White House via AP

Ο Τραμπ δεν παρακολούθησε την επιχείρηση από την αίθουσα κρίσεων του Λευκού Οίκου. Αντίθετα, βρισκόταν στο κλαμπ του στο Μαρ-α-Λάγκο, περιτριγυρισμένος από συμβούλους, παρακολουθώντας ζωντανή μετάδοση της επιχείρησης, πλαισιωμένος από τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Reuters - Στρατηγός Νταν Κέιν για σύλληψη Μαδούρο: 150 αεροσκάφη συμμετείχαν στην επιχείρηση

Παράλληλα, στις λεπτομέρειες της επιχείρησης των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων στο Καράκας, όπου συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Μαδούρο και τη σύζυγό του, αναφέρθηκε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν.

«Στην επιχείρηση συμμετείχαν όλα τα σώματα του Αμερικανικού Στρατού αλλά και των μυστικών υπηρεσιών για να παραχθεί ένα αποτέλεσμα που καμία άλλη χώρα δεν μπορεί να παράξει. Εκατόν πενήντα αεροσκάφη συμμετείχαν στην επιχείρηση. Μετά από μήνες προετοιμασίας και πληροφοριών από τις μυστικές υπηρεσίες», σημείωσε και πρόσθεσε:

«Είχαμε όλα τα δεδομένα κινήσεων και της ζωής του, ακόμη και τα κατοικίδια του. Επί εβδομάδες λόγω καιρού οι δυνάμεις μας παρέμειναν σε επιφυλακή». Η CIA, η NSA και η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA) συνεργάστηκαν για αυτή την «εξονυχιστικά σχεδιασμένη» επιχείρηση.

Πηγή: AP Photo

«Η επιχείρηση περιλάμβανε περισσότερα από 150 αεροσκάφη που απογειώθηκαν σε όλο το Δυτικό Ημισφαίριο, σε στενό συντονισμό, στον ίδιο χρόνο και τόπο, ώστε να συνδυαστούν τα επιχειρησιακά αποτελέσματα για έναν και μόνο σκοπό: να εισέλθει μια δύναμη αναχαίτισης στο κέντρο του Καράκας, διατηρώντας το στοιχείο της τακτικής αιφνιδιασμού. Η αποτυχία ακόμη και ενός μόνο τμήματος αυτής της άριστα λαδωμένης μηχανής θα έθετε σε κίνδυνο ολόκληρη την αποστολή - και η αποτυχία δεν αποτελεί ποτέ επιλογή για τις διακλαδικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών» είπε ακόμη.

Εχθές το βράδυ, συνέχισε, οι συνθήκες για κάποιες ώρες ήταν ιδανικές. «10:46 το βράδυ - ώρα ΗΠΑ δόθηκε το ΟΚ από τον Πρόεδρο. Το νεαρότερο μέλος της επιχείρησης ήταν 20 ετών και το γηραιότερο 49. F-22 και F-35 B1 ήταν κάποιοι από τους τύπους των αεροσκαφών που έλαβαν μέρος στην επιχείρηση».

Όπως είπε, στη «1:01 τα ξημερώματα οι κομάντος των ΗΠΑ έφτασαν στο σπίτι του Μαδούρο. Δεχθήκαμε πυρά και απαντήσαμε. Ένα από τα ελικόπτερα μας χτυπήθηκε αλλά επέστρεψε χωρίς πρόβλημα».

Δύο ώρες αργότερα, «στις 3:29 τα ξημερώματα», όπως τόνισε, «ο Μαδούρο και η σύζυγός του βρίσκονταν στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο Iwo Jima».

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του «παραδόθηκαν χωρίς να προβάλουν αντίσταση» στις αμερικανικές δυνάμεις, σημείωσε. «Ο Μαδούρο και η σύζυγός του, και οι δύο κατηγορούμενοι, παραδόθηκαν χωρίς αντίσταση και συνελήφθησαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης, με τη βοήθεια του απίστευτου αμερικανικού στρατού μας», τόνισε.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε απόλυτη επιφυλακή στις θέσεις τους γύρω από την Βενεζουέλα», επισήμανε.

Στο εδώλιο των ΗΠΑ ο Μαδούρο

Σημειώνεται ότι, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο οδηγείται ενώπιον αμερικανικού δικαστηρίου τη Δευτέρα, μετά τη σύλληψή του από αμερικανικές δυνάμεις στο Καράκας, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επέμβασης, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πετύχουν τους στόχους τους με τη μεταβατική ηγεσία της χώρας.

Συγκεκριμένα, ο Μαδούρο μαζί με τη γυναίκα του θα εμφανιστούν στη σημερινή ακροαματική διαδικασία που έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 το μεσημέρι ώρα Ανατολικής Ακτής, ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστή Άλβιν Κ. Χέλερσταϊν.

Παραμένει ασαφές εάν κάποιος από τους δύο έχει εξασφαλίσει νομική εκπροσώπηση ή εάν θα δηλώσουν την υπερασπιστική τους στάση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν τον Μαδούρο παράνομο δικτάτορα από το 2018, όταν ανακήρυξε τη νίκη του σε εκλογές που στιγματίστηκαν από καταγγελίες για εκτεταμένες παρατυπίες. Η σύλληψή του αποτελεί την πιο αμφιλεγόμενη παρέμβαση της Ουάσιγκτον στη Λατινική Αμερική από την εισβολή στον Παναμά πριν από 37 χρόνια.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Μαδούρο είναι ο εγκέφαλος ενός καρτέλ Βενεζουελάνων πολιτικών και στρατιωτικών αξιωματούχων, οι οποίοι επί δεκαετίες συνωμοτούσαν με οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών και με τρομοκρατικές οργανώσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες από τις ΗΠΑ, με στόχο να πλημμυρίσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες με χιλιάδες τόνους κοκαΐνης.

Ο Μαδούρο κατηγορήθηκε για πρώτη φορά το 2020, στο πλαίσιο μιας μακρόχρονης υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών που αφορά εν ενεργεία και πρώην αξιωματούχους της Βενεζουέλας, καθώς και Κολομβιανούς αντάρτες.

Σε νέο κατηγορητήριο που αποσφραγίστηκε το Σάββατο, οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Μαδούρο επέβλεπε προσωπικά ένα κρατικά οργανωμένο δίκτυο διακίνησης κοκαΐνης, το οποίο συνεργαζόταν με ορισμένες από τις πιο βίαιες και παραγωγικές εγκληματικές οργανώσεις στον κόσμο, μεταξύ των οποίων τα μεξικανικά καρτέλ Σιναλόα και Ζέτας, η κολομβιανή παραστρατιωτική οργάνωση FARC και η βενεζουελάνικη συμμορία Tren de Aragua.