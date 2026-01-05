Μετά τη σύλληψη του προέδρου Μαδούρο κατά τη διάρκεια αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στη Βενεζουέλα, η ηγεσία της χώρας της Νότιας Αμερικής πέρασε στα χέρια της εκτελεστικής αντιπροέδρου, Ντέλσι Ροντρίγκεζ.

Αυτό προβλέπει το Σύνταγμα της Βενεζουέλας στα διάφορα σενάρια που αφορούν την απουσία του προέδρου. Σύμφωνα με τα άρθρα 233 και 234, είτε η απουσία είναι προσωρινή είτε οριστική, η αντιπρόεδρος αναλαμβάνει τα προεδρικά καθήκοντα.

Σύμφωνα με το CNN, η Ροντρίγκεζ – η οποία είναι επίσης υπουργός Οικονομικών και Πετρελαίου – ανέλαβε τον ρόλο και προέδρευσε συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου Άμυνας, πλαισιωμένη από υπουργούς και ανώτατους αξιωματούχους, απαιτώντας την «άμεση απελευθέρωσή» του Μαδούρο και της συζύγου του και καταδικάζοντας την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση.

Αξιωματούχος της «απόλυτης εμπιστοσύνης» του Μαδούρο

Η 56χρονη Ροντρίγκεζ κατάγεται από το Καράκας και σπούδασε νομικά στο Κεντρικό Πανεπιστήμιο της Βενεζουέλας.

Εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια συγκαταλέγεται στις κορυφαίες προσωπικότητες του τσαβισμού, του πολιτικού κινήματος που ίδρυσε ο πρόεδρος Ούγκο Τσάβες και ηγήθηκε ο Μαδούρο μετά τον θάνατο του Τσάβες το 2013.

Μαζί με τον αδελφό της Χόρχε Ροντρίγκεζ, σημερινό πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης, κατέχει σειρά θέσεων εξουσίας από την εποχή του Τσάβες.

Διετέλεσε υπουργός Επικοινωνίας και Πληροφόρησης την περίοδο 2013-2014 και στη συνέχεια υπουργός Εξωτερικών από το 2014 έως το 2017.

Ως υπουργός Εξωτερικών εκπροσώπησε τη Βενεζουέλα σε διεθνή φόρα, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, όπου κατηγόρησε άλλες κυβερνήσεις ότι επιδιώκουν να υπονομεύσουν τη χώρα της.

Το 2017, η Ροντρίγκεζ ανέλαβε την προεδρία της Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης, η οποία διεύρυνε τις εξουσίες της κυβέρνησης μετά τη νίκη της αντιπολίτευσης στις βουλευτικές εκλογές του 2015. Το 2018, ο Μαδούρο τη διόρισε αντιπρόεδρο για τη δεύτερη θητεία του.

Διατήρησε τη θέση και κατά την τρίτη προεδρική του θητεία, που ξεκίνησε στις 10 Ιανουαρίου 2025.

Ο συνταγματολόγος και πολιτικός αναλυτής Χοσέ Μανουέλ Ρομάνο δήλωσε στο CNN ότι οι θέσεις που έχει κατέχει η Ροντρίγκεζ δείχνουν πως πρόκειται για μια «εξαιρετικά προβεβλημένη» προσωπικότητα εντός της κυβέρνησης και για πρόσωπο που απολαμβάνει την «απόλυτη εμπιστοσύνη» του προέδρου.

«Είναι άτομο προσανατολισμένο στα αποτελέσματα και διαθέτει σημαντική επιρροή σε ολόκληρο τον κρατικό μηχανισμό, συμπεριλαμβανομένου του υπουργείου Άμυνας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό υπό τις παρούσες συνθήκες», πρόσθεσε.