Κ. Μερελής (ΕΕΘ)

Το 2025 ήταν μια πολύ σημαντική περίοδος για το Επιμελητήριο μας, καθώς ήταν η πρώτη χρονιά που εφαρμόσαμε ως νέα Διοίκηση τους πυλώνες του προγράμματός μας. Ένας από τους βασικότερους ήταν και φυσικά παραμένει, η στήριξη των τοπικών -κεντρικών και περιφερειακών- αγορών. Καταφέραμε και αυτή τη γενική φράση την μετατρέψαμε σε δράσεις απτές, βάζοντας τα θεμέλια αλλαγής του καταναλωτικού μοντέλου, τα αποτελέσματα των οποίων θα τα δούμε σε όλο τους το εύρος τα επόμενα χρόνια.

Ωστόσο, σε μια περίοδο όπου οι οικονομικοί δείκτες ευημερούν, εμείς καταβάλουμε τεράστια προσπάθεια ώστε να ευημερήσει και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία κατά πολύ μεγάλο ποσοστό αποτελείται από επαγγελματίες μέλη μας.

