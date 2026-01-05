Reuters, NYT

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο οδηγείται ενώπιον αμερικανικού δικαστηρίου τη Δευτέρα, μετά τη σύλληψή του από αμερικανικές δυνάμεις στο Καράκας, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επέμβασης, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πετύχουν τους στόχους τους με τη μεταβατική ηγεσία της χώρας.

Συγκεκριμένα, ο Μαδούρο μαζί με τη γυναίκα του θα εμφανιστούν στη σημερινή ακροαματική διαδικασία που έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 το μεσημέρι ώρα Ανατολικής Ακτής, ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστή Άλβιν Κ. Χέλερσταϊν.

Παραμένει ασαφές εάν κάποιος από τους δύο έχει εξασφαλίσει νομική εκπροσώπηση ή εάν θα δηλώσουν την υπερασπιστική τους στάση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν τον Μαδούρο παράνομο δικτάτορα από το 2018, όταν ανακήρυξε τη νίκη του σε εκλογές που στιγματίστηκαν από καταγγελίες για εκτεταμένες παρατυπίες. Η σύλληψή του αποτελεί την πιο αμφιλεγόμενη παρέμβαση της Ουάσιγκτον στη Λατινική Αμερική από την εισβολή στον Παναμά πριν από 37 χρόνια.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Μαδούρο είναι ο εγκέφαλος ενός καρτέλ Βενεζουελάνων πολιτικών και στρατιωτικών αξιωματούχων, οι οποίοι επί δεκαετίες συνωμοτούσαν με οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών και με τρομοκρατικές οργανώσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες από τις ΗΠΑ, με στόχο να πλημμυρίσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες με χιλιάδες τόνους κοκαΐνης.

Ο Μαδούρο κατηγορήθηκε για πρώτη φορά το 2020, στο πλαίσιο μιας μακρόχρονης υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών που αφορά εν ενεργεία και πρώην αξιωματούχους της Βενεζουέλας, καθώς και Κολομβιανούς αντάρτες.

Σε νέο κατηγορητήριο που αποσφραγίστηκε το Σάββατο, οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Μαδούρο επέβλεπε προσωπικά ένα κρατικά οργανωμένο δίκτυο διακίνησης κοκαΐνης, το οποίο συνεργαζόταν με ορισμένες από τις πιο βίαιες και παραγωγικές εγκληματικές οργανώσεις στον κόσμο, μεταξύ των οποίων τα μεξικανικά καρτέλ Σιναλόα και Ζέτας, η κολομβιανή παραστρατιωτική οργάνωση FARC και η βενεζουελάνικη συμμορία Tren de Aragua.



Προειδοποιήσεις Τραμπ για νέα στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα

Υπενθυμίζεται ότι, ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή σε δημοσιογράφους ότι θα μπορούσε να διατάξει νέο πλήγμα εάν η Βενεζουέλα δεν συνεργαστεί με τις αμερικανικές προσπάθειες για άνοιγμα της πετρελαϊκής της βιομηχανίας και για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Παράλληλα, απείλησε με στρατιωτική δράση στην Κολομβία και το Μεξικό και ανέφερε ότι το κομμουνιστικό καθεστώς της Κούβας «μοιάζει έτοιμο να καταρρεύσει» από μόνο του.

🚨 Trump on Colombian President Gustavo Petro:



"Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States. And he's not going to be doing it very long"



When asked if the U.S. Military get him, Trump says: "Sounds good to me" pic.twitter.com/lnIvhZHvh9 — Ryan Saavedra (@RyanSaavedra) January 5, 2026

Οι πρεσβείες της Κολομβίας και του Μεξικού στην Ουάσιγκτον δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο στο Reuters.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη εμφάνιση του Μαδούρο τη Δευτέρα ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή στη Νέα Υόρκη. Ο Μαδούρο συνελήφθη κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης το Σάββατο στο Καράκας, η οποία προκάλεσε διεθνή ανησυχία και βύθισε τη Βενεζουέλα σε καθεστώς αβεβαιότητας.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ παρουσίασαν την επιχείρηση ως ενέργεια επιβολής του νόμου, με στόχο την απόδοση ευθυνών στον Μαδούρο για ποινικές κατηγορίες που είχαν απαγγελθεί το 2020 και τον κατηγορούν για συνωμοσία ναρκο-τρομοκρατίας.

Ωστόσο, ο ίδιος ο Τραμπ έχει αναφέρει ότι υπήρχαν και άλλοι λόγοι, λέγοντας ότι η επιχείρηση πυροδοτήθηκε εν μέρει από την εισροή μεταναστών από τη Βενεζουέλα στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και από την απόφαση της χώρας, πριν από δεκαετίες, να εθνικοποιήσει αμερικανικά πετρελαϊκά συμφέροντα.

«Εμείς κάνουμε κουμάντο», λέει ο Τραμπ

«Παίρνουμε πίσω όσα μας έκλεψαν», δήλωσε ο Τραμπ μέσα από το Air Force One, καθώς επέστρεφε την Κυριακή στην Ουάσιγκτον από τη Φλόριντα. «Εμείς κάνουμε κουμάντο».

Οι πετρελαϊκές εταιρείες θα επιστρέψουν στη Βενεζουέλα και θα ανοικοδομήσουν τη βιομηχανία πετρελαίου της χώρας, είπε ο Τραμπ. «Θα δαπανήσουν δισεκατομμύρια δολάρια και θα αντλήσουν το πετρέλαιο από το έδαφος», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου σημείωσαν μικρή άνοδο σε ασταθείς συναλλαγές, καθώς οι επενδυτές στάθμισαν τις επιπτώσεις της αμερικανικής στρατιωτικής δράσης στη Βενεζουέλα, ενώ τα χρηματιστήρια κατέγραψαν κέρδη στην Ασία.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Μαδούρο παραμένει στην εξουσία στο Καράκας και ανώτατοι αξιωματούχοι εμφανίζονται αμετακίνητοι.

An official White House account shared footage of Nicolas Maduro in custody on US soil.



"Perp walked," the caption from the Rapid Response profile on X read.https://t.co/Xzt4j1adIe pic.twitter.com/TpUo4TF6hd — Sky News (@SkyNews) January 4, 2026

Η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία έχει αναλάβει ρόλο μεταβατικής ηγέτιδας, δήλωσε ότι ο Μαδούρο παραμένει πρόεδρος και διέψευσε τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ροντρίγκες, η οποία είναι και υπουργός Πετρελαίου, θεωρείται εδώ και καιρό το πιο πραγματιστικό μέλος του στενού κύκλου του Μαδούρο.

Ο Τραμπ απορρίπτει το ενδεχόμενο η Ματσάδο να αναλάβει την εξουσία

Ωστόσο, ο Τραμπ έχει απορρίψει το ενδεχόμενο ανάληψης της εξουσίας από την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης και βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, λέγοντας ότι δεν διαθέτει επαρκή στήριξη.

Η Ματσάδο είχε αποκλειστεί από τις εκλογές του 2024, αλλά έχει δηλώσει ότι ο σύμμαχός της, Εδμούνδο Γκονσάλες, έχει εντολή να αναλάβει την προεδρία, ενώ ορισμένοι διεθνείς παρατηρητές υποστηρίζουν ότι κέρδισε με συντριπτική διαφορά.

Την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα επιχειρήσει να συνεργαστεί με τη σημερινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας για τον περιορισμό της διακίνησης ναρκωτικών και το άνοιγμα της πετρελαϊκής βιομηχανίας, αντί να πιέσει για εκλογές και την εγκατάσταση νέας ηγεσίας.

Αν και ο Μαδούρο διαθέτει ελάχιστους συμμάχους στη διεθνή σκηνή, πολλές χώρες έχουν θέσει ερωτήματα για τη νομιμότητα της σύλληψης ενός εν ενεργεία αρχηγού κράτους και κάλεσαν τις ΗΠΑ να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επρόκειτο να συνεδριάσει τη Δευτέρα για να συζητήσει την αμερικανική επίθεση, την οποία ο γενικός γραμματέας, Αντόνιο Γκουτέρες χαρακτήρισε επικίνδυνο προηγούμενο.

New York Times: Η διαβόητη φυλακή όπου κρατείται ο Μαδούρο

Την ίδια ώρα, ο Μαδούρο κρατείται σε ένα διαβόητο σωφρονιστικό συγκρότημα στο Μπρούκλιν, το οποίο έχει βρεθεί στο επίκεντρο επί χρόνια εξαιτίας σκανδάλων και καταγγελιών κακοδιαχείρισης.

Το Metropolitan Detention Center είναι ένα μεγάλο συγκρότημα στο κέντρο του Μπρούκλιν που, εδώ και δεκαετίες, έχει φιλοξενήσει ορισμένους από τους πιο διαβόητους κατηγορούμενους εγκληματίες των Ηνωμένων Πολιτειών, όσο ανέμεναν να δικαστούν.

Γνωστή ως MDC, η φυλακή αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ομοσπονδιακές εγκαταστάσεις κράτησης στη χώρα, φιλοξενώντας περίπου 1.600 κρατουμένους ανά πάσα στιγμή. Αν και ορισμένοι αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες, όπως διεθνή διακίνηση ναρκωτικών ή τρομοκρατία, η συντριπτική πλειονότητα κατηγορείται για ελαφρύτερα αδικήματα. Το κέντρο λειτουργεί ουσιαστικά ως ενδιάμεσος σταθμός για τους κρατουμένους, μέχρι να δικαστούν ή να καταδικαστούν.

Πρόκειται, ωστόσο, για μια φυλακή με σοβαρά προβλήματα. Τα τελευταία χρόνια έχει αποτελέσει σκηνικό μαχαιρωμάτων και ανθρωποκτονιών. Το 2021 έγινε το μοναδικό ομοσπονδιακό σωφρονιστικό κέντρο της Νέας Υόρκης, όταν το υπουργείο Δικαιοσύνης έκλεισε — τουλάχιστον προσωρινά — το Metropolitan Correction Center στο Μανχάταν, λόγω της επιδείνωσης των συνθηκών κράτησης.

Το 2019, το συγκρότημα βυθίστηκε σε μπλακ άουτ διάρκειας μίας εβδομάδας, όταν η θέρμανση και η ηλεκτροδότηση τέθηκαν εκτός λειτουργίας στη διάρκεια ενός πολικού κύματος ψύχους, με τη θερμοκρασία στην πόλη να πέφτει σε μονοψήφια επίπεδα.

Έκθεση του υπουργείου Δικαιοσύνης διαπίστωσε ότι οι αρμόδιοι διαχειρίστηκαν την κρίση με σοβαρές παραλείψεις.

Ο Μαδούρο, που μεταφέρθηκε στη φυλακή το Σάββατο, προστίθεται στη λίστα των κρατουμένων υψηλού προφίλ που έχουν περάσει από το MDC Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Γκιλέιν Μάξγουελ, σύντροφος του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, ο Σον «Diddy» Κομπς, καθώς και ο τραγουδιστής R. Kelly, που καταδικάστηκε για εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.