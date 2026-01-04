Εφ' όλης της ύλης στα Μακεδονικά Νέα

Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε στα Μακεδονικά Νέα και στον Γαβριήλ Χατζηνόπουλο, ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κ. Φιλόθεος.Ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα σοβαρά ζητήματα της κοινωνίας, στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μέση οικογένεια και τα οποία ωθούν τα μέλη της σε ακραίες συμπεριφορές, στο πώς η Εκκλησία οφείλει να προσεγγίσει περισσότερο τη νεολαία, στην επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Θεσσαλονίκη καθώς και στη συνάντησή του το προηγούμενο διάστημα με τη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

