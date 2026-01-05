ΗΠΑ στον ΟΗΕ: Ο Τραμπ έδωσε ευκαιρίες στη διπλωματία - Δεν θα υποχωρήσουμε απέναντι στη ναρκοτρομοκρατία

Οι ΗΠΑ «δεν θα υποχωρήσουν στις ενέργειές τους για την προστασία των Αμερικανών από τη ναρκο-τρομοκρατία» και επιδιώκουν «ειρήνη, ελευθερία και δικαιοσύνη για τον λαό της Βενεζουέλας», τόνισε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που συνεδριάζει για τη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ.

Δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «έδωσε ευκαιρία στη διπλωματία» και προσέφερε στον Νικολάς Μαδούρο «πολλαπλές οδούς απεμπλοκής», προσπαθώντας να αποκλιμακώσει την κρίση πριν προχωρήσει η επιχείρηση.

Τόνισε επίσης ότι «δεν υπάρχει πόλεμος κατά της Βενεζουέλας ή του λαού της» και ότι οι ΗΠΑ «δεν προχωρούν σε κατοχή της χώρας», απαντώντας στις επικρίσεις που διατυπώνονται στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την αμερικανική επιχείρηση.

«Δεν κατέχουμε καμία χώρα. Αυτή ήταν μια επιχείρηση επιβολής του νόμου για την προώθηση νόμιμων κατηγοριών που υπάρχουν εδώ και δεκαετίες», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι υπάρχει προηγούμενο για τέτοιου είδους ενέργειες, όπως η σύλληψη του πρώην ηγέτη του Παναμά, Μανουέλ Νοριέγκα, από τις ΗΠΑ το 1989.

Σήμερα, ο Waltz δήλωσε ότι τα «συντριπτικά στοιχεία» για τα εγκλήματα του Maduro θα «παρουσιαστούν ανοιχτά σε δικαστικές διαδικασίες στις ΗΠΑ». Υπενθυμίζεται ότι ο έκπτωτος πρόεδρος κατηγορείται για συνωμοσία σχετικά με την τρομοκρατία στον χώρο των ναρκωτικών, συνωμοσία εισαγωγής κοκαΐνης και εμπορία όπλων».

«Ο Μαδούρο δεν είναι απλώς ένας κατηγορούμενος ως έμπορος ναρκωτικών. Ήταν ένας παράνομος, λεγόμενος πρόεδρος», δήλωσε ο πρέσβης. «Θέλω να επαναλάβω ότι ο Πρόεδρος Τραμπ έδωσε μια ευκαιρία στη διπλωματία. Προσέφερε στον Μαδούρο πολλαπλές προτάσεις για αποκλιμάκωση της κρίσης, τις οποίες όμως αρνήθηκε να δεχτεί».

Η Κίνα και η Ρωσία κάλεσαν τις ΗΠΑ να απελευθερώσουν τον Μαδούρο και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες.







