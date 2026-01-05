Η αιφνιδιαστική σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες προκαλεί σεισμικές δονήσεις στη γεωπολιτική σκακιέρα, με Βλαντίμιρ Πούτιν να βρίσκεται στο επίκεντρο των συγκρίσεων.

«Αν μπορείτε να το κάνετε αυτό με δικτάτορες, τόσο εύκολα, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες ξέρουν τι πρέπει να κάνουν στη συνέχεια» ήταν η δήλωση του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια αίθουσα γεμάτη δημοσιογράφους στο Κίεβο, ο οποίος αναφερόταν εμφανώς στον Ρώσο ομόλογό του, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου.



Σύμφωνα με ανάλυση της Le Monde, στον πυρήνα της, η ταχεία αμερικανική επιχείρηση θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως νίκη για τη Μόσχα. Δεν παραβίασε και η κορυφαία παγκόσμια δύναμη το διεθνές δίκαιο, όπως ακριβώς έκανε η Ρωσία με την εισβολή της στην Ουκρανία;

Ενώ ισχυρίζεται ότι επιδιώκει να τερματίσει τα δεινά του λαού της Βενεζουέλας και να προστατεύσει τους Αμερικανούς από τη μάστιγα των ναρκωτικών, οι ΗΠΑ φαίνεται στην πραγματικότητα να εποφθαλμιούν τον πετρελαϊκό πλούτο του Καράκας.

Η Μόσχα έσπευσε να αναδείξει τις αντιφάσεις μιας Δύσης που υποτίθεται ότι διαπνέεται από ανθρωπισμό και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.

Όμως, μέσα σε λίγες ώρες, ο Τραμπ πέτυχε ό,τι ο Πούτιν δεν κατάφερε σε σχεδόν τέσσερα χρόνια: να εξουδετερώσει έναν εχθρό.

Η Ρωσία, ωστόσο, πιάστηκε απροετοίμαστη. Ο Μαδούρο αποτελούσε βασικό εταίρο του Πούτιν στη Λατινική Αμερική, υπογράμμισε ο Πίτερ Ραφ, διευθυντής του Κέντρου Ευρώπης και Ευρασίας στο Hudson Institute.

Με την επέμβασή της στη Βενεζουέλα, η Ουάσιγκτον χτύπησε ένα από τα ευαίσθητα σημεία της Μόσχας: τα έσοδα από το πετρέλαιο. Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να αναζωογονήσουν τις παραμελημένες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της χώρας, παραμερίζοντας ουσιαστικά τη συμφωνία κοινοπραξίας που ανανεώθηκε για 15 χρόνια τον Νοέμβριο του 2025 μεταξύ της κρατικής PDVSA και θυγατρικής της ρωσικής Roszarubezhneft.

Η κατάληψη του πετρελαϊκού πλούτου της Βενεζουέλας και η πιθανή πτώση των τιμών λόγω αυξημένης προσφοράς θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρό πλήγμα στη ρωσική οικονομία.

Η σύλληψη του Μαδούρο αποτελεί, επομένως, ένα γεωπολιτικό και ενεργειακό πλήγμα για τον Πούτιν — ένα ακόμη, μόλις έναν χρόνο μετά τη φυγή του συμμάχου του, πρώην προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ.