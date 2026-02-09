Λιβύη: Ναυάγιο με 53 μετανάστες - Διασώθηκαν μόνο δύο γυναίκες

Πενήντα τρεις μετανάστες, μεταξύ των οποίων δύο μωρά, έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται μετά την ανατροπή ενός φουσκωτού σκάφους που μετέφερε 55 άτομα στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Το σκάφος αναχώρησε από τη Ζαουία την Πέμπτη και ανατράπηκε στα ανοικτά της Ζουάρα την Παρασκευή, ανέφερε ο ΔΟΜ σε δήλωσή του, επικαλούμενος τους επιζώντες.

Η Ζαουία και η Ζουάρα είναι παραθαλάσσιες πόλεις δυτικά της πρωτεύουσας της Λιβύης, Τρίπολη.

«Μόνο δύο γυναίκες από τη Νιγηρία διασώθηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης έρευνας και διάσωσης από τις λιβυκές αρχές. Μία επιζώσα ανέφερε ότι έχασε τον σύζυγό της, ενώ η άλλη είπε ότι έχασε τα δύο μωρά της στην τραγωδία», ανέφερε ο ΔΟΜ.

Περισσότεροι από 1.300 μετανάστες έχουν εξαφανιστεί στην Κεντρική Μεσόγειο το 2025, σύμφωνα με τον οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών.

Μόνο τον Ιανουάριο, τουλάχιστον 375 μετανάστες αναφέρθηκαν νεκροί ή αγνοούμενοι στην περιοχή μετά από πολλαπλά «αόρατα» ναυάγια εν μέσω ακραίων καιρικών συνθηκών, ενώ πιστεύεται ότι εκατοντάδες ακόμη θάνατοι δεν έχουν καταγραφεί.

«Το τελευταίο περιστατικό ανεβάζει τον αριθμό των μεταναστών που αναφέρθηκαν νεκροί ή αγνοούμενοι στη διαδρομή το 2026 σε τουλάχιστον 484», ανέφερε ο οργανισμός.

Στα μέσα Ιανουαρίου, τουλάχιστον 21 πτώματα μεταναστών βρέθηκαν σε έναν μαζικό τάφο στην ανατολική Λιβύη, με έως και 10 επιζώντες στην ομάδα να φέρουν σημάδια βασανιστηρίων πριν απελευθερωθούν από την αιχμαλωσία, σύμφωνα με δύο πηγές ασφαλείας.

Αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία, η Ισπανία, η Νορβηγία και η Σιέρα Λεόνε, προέτρεψαν τη Λιβύη σε μια συνάντηση του ΟΗΕ στη Γενεύη τον Νοέμβριο να κλείσει τα κέντρα κράτησης όπου, σύμφωνα με οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες υποβάλλονται σε βασανιστήρια, κακοποίηση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, δολοφονούνται.