Λίβανος: Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου καλεί σε διάλογο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ

Ο πρόεδρος του λιβανικού κοινοβουλίου, Ναμπίχ Μπέρι, σύμμαχος της Χεζμπολάχ, κάλεσε να διεξαχθεί διάλογος για το ζήτημα του αφοπλισμού του της τρομοκρατικής οργάνωσης, που αποφασίστηκε από την κυβέρνηση υπό αμερικανική πίεση.

Η λιβανική κυβέρνηση ανέθεσε τη 5η Αυγούστου στον στρατό να καταρτίσει σχέδιο για τον αφοπλισμό μέχρι τα τέλη του 2025 του κινήματος, που υποστηρίζεται και χρηματοδοτείται από το Ιράν, ορκισμένο εχθρό του Ισραήλ.

Αποδυναμωμένη μετά τον πόλεμο του 2024 με το Ισραήλ, κατά τον οποίο καταστράφηκε μέρος του οπλοστασίου της και αποδεκατίστηκε η ηγεσία της, η Χεζμπολάχ, η μοναδική λιβανική παράταξη που κράτησε τα όπλα της μετά τον εμφύλιο πόλεμο (1975-1990), απορρίπτει την ιδέα.

Σιίτες υπουργοί, συμπεριλαμβανομένων αντιπροσώπων της Χεζμπολάχ και του κινήματος Άμαλ («Ελπίδα») του κ. Μπέρι, αποσύρθηκαν από την πιο πρόσφατη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον σχεδιαζόμενο αφοπλισμό.

«Επαναβεβαιώνουμε ότι είμαστε ανοικτοί στη συζήτηση για την τύχη αυτών των όπλων (...) στο πλαίσιο διαλόγου ήρεμου και συναινετικού», τόνισε ο Μπέρι κατά τη διάρκεια ομιλίας του αφιερωμένης στην επέτειο της εξαφάνισης το 1978 του ιδρυτή του Άμαλ, του Μούσα Σαντρ.

Επέκρινε τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση, τα οποία βασίζονται σε πρόταση των ΗΠΑ.

«Αυτό που προτείνεται στο αμερικανικό έγγραφο (...) μοιάζει μάλλον με εναλλακτική στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός» ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ, πρόσθεσε.

Παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ο στρατός του Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές του στον Λίβανο, τονίζοντας πως βάζει και θα συνεχίσει να βάζει στο στόχαστρο την τρομοκρατική οργάνωση.

Συγκεκριμένα χθες, ο ισραηλινός στρατός έπληξε εγκατάσταση της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, ισραηλινά αεροσκάφη εκτόξευσαν «μεγάλο αριθμό πυραύλων». Οπτικό υλικό του AFP εικονίζει στήλες πυκνού καπνού να υψώνονται από την περιοχή.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τον Νοέμβριο του 2024 προέβλεπε ότι η στρατιωτική υποδομή της τρομοκρατικής οργάνωσης θα διαλυόταν στον νότιο Λίβανο και οι τρομοκράτες θα αποσύρονταν βόρεια του ποταμού Λιτάνι, κάπου 30 χιλιόμετρα από τη μεθόριο, ενώ στην περιοχή θα αναπτύσσονταν και θα παρέμεναν μόνο κυανόκρανοι του ΟΗΕ και μονάδες του λιβανικού στρατού.

Από την άλλη, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις προβλεπόταν πως θα αποσύρονταν — παρ’ όλ’ αυτά, συνεχίζουν να κατέχουν πέντε σημεία «στρατηγικής» σημασίας στη λιβανική επικράτεια.