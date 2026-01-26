Λευκός Οίκος: Καταθέσεις από τους πράκτορες που ενεπλάκησαν στη δολοφονία του Άλεξ Πρέτι

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν θέλει να βλέπει πολίτες να τραυματίζονται ή να χάνουν τη ζωή τους στους δρόμους της χώρας, χαρακτηρίζοντας «τραγωδία» τον θάνατο του 37χρονου Άλεξ Πρέτι στη Μινεσότα από πυρά ομοσπονδιακών αξιωματούχων.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε έπειτα από «σκόπιμη και εχθρική αντίσταση» τοπικών Δημοκρατικών ηγετών στις ομοσπονδιακές επιχειρήσεις τις προηγούμενες εβδομάδες. Υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το συμβάν στη Μινεάπολη, η οποία περιλαμβάνει καταθέσεις των πρακτόρων που ενεπλάκησαν στον πυροβολισμό.

Press Briefing by Press Secretary Karoline Leavitt, Jan. 26, 2026 https://t.co/MUv31X366d — The White House (@WhiteHouse) January 26, 2026

Σύμφωνα με την ίδια, στην έρευνα συμμετέχουν το FBI, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και ομοσπονδιακές υπηρεσίες συνόρων.

Η Λέβιτ τόνισε επίσης ότι «οι Αμερικανοί δεν έχουν το δικαίωμα να παρεμποδίζουν επιχειρήσεις επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας», προσθέτοντας ότι ο Τραμπ στηρίζει τα δικαιώματα που απορρέουν από τη Δεύτερη Τροπολογία του Συντάγματος.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ακόμη ότι ο Τραμπ είχε συνομιλία με τον κυβερνήτη της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, σχετικά με έναν «οδικό χάρτη για την αποκατάσταση της τάξης». Σύμφωνα με την ενημέρωση, εφόσον οι τοπικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του δημάρχου της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, εφαρμόσουν τα αναγκαία μέτρα, δεν θα χρειαστεί η παρουσία της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο πρόεδρος καλεί το Κογκρέσο να εγκρίνει νομοθεσία για τον τερματισμό των λεγόμενων «πόλεων-καταφυγίων», ενώ διευκρίνισε ότι η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νοέμ, εξακολουθεί να εποπτεύει το χαρτοφυλάκιό της.

Τέλος, σημείωσε ότι ο Τραμπ αναμένεται να μεταβεί την Τρίτη στην Αϊόβα για ομιλία με επίκεντρο την οικονομία και ότι ο Λευκός Οίκος δεν επιθυμεί διακοπή της κρατικής χρηματοδότησης.