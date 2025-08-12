Λευκορωσία: Κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με Ρωσία τον Σεπτέμβριο

Οι ένοπλες δυνάμεις των δύο χωρών θα διεξαγάγουν κοινές στρατηγικές ασκήσεις στη Λευκορωσία από τις 12 έως τις 16 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη το υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας.

Στόχος είναι η δοκιμή των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και «η διασφάλιση της στρατιωτικής ασφάλειας του Ενωσιακού Κράτους και η ετοιμότητα για απόκρουση πιθανής επιθετικότητας», ανέφερε το υπουργείο, επικαλούμενο δηλώσεις του υποστράτηγου Βαλερί Ρεβένκο.

Το Ενωσιακό Κράτος αποτελεί ένωση και συμμαχία χωρίς εσωτερικά σύνορα μεταξύ των δύο πρώην σοβιετικών δημοκρατιών και γειτονικών χωρών.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε προειδοποιήσει νωρίτερα φέτος, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες ή αποδεικτικά στοιχεία, ότι η Ρωσία «ετοιμάζει κάτι» στη Λευκορωσία το καλοκαίρι, με πρόσχημα τις τακτικές στρατιωτικές ασκήσεις.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, δήλωσε ότι αποφάσισε να μεταφέρει την τοποθεσία των ασκήσεων μακριά από τα δυτικά σύνορα της χώρας με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικαλούμενος ανησυχίες για την ασφάλεια που εξέφρασαν η Πολωνία και οι χώρες της Βαλτικής.

Ο Λουκασένκο χαρακτήρισε την ιδέα ότι η Λευκορωσία θα χρησιμοποιούσε τις ασκήσεις για να επιτεθεί στις χώρες της Βαλτικής και την Πολωνία «εντελώς ανοησία».

Ο υποστράτηγος Ρεβένκο σημείωσε ότι οι ασκήσεις «χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για τη συνεχιζόμενη στρατιωτικοποίηση» στις γειτονικές χώρες του ΝΑΤΟ, επικαλούμενος τις επερχόμενες κοινές ασκήσεις του ΝΑΤΟ στην Πολωνία, στις οποίες θα συμμετάσχουν τουλάχιστον 34.000 στρατιώτες.

Η Λευκορωσία, στενότερος σύμμαχος της Ρωσίας, έχει δει τις σχέσεις της με τους δυτικούς γείτονές της και την Ουκρανία να επιδεινώνονται τα τελευταία χρόνια, αφότου η Μόσχα χρησιμοποίησε το έδαφός της ως ορμητήριο για την επίθεση στο Κίεβο τον Φεβρουάριο του 2022.