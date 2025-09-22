Λ. Οίκος: Ο Τραμπ πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι «ανταμοιβή» για τη Χαμάς

Ως «ανταμοιβή» για τη Χαμάς θεωρεί ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, σύμφωνα με τις δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου, Καρολάιν Λέβιτ.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, ο Τραμπ θα μιλήσει την Τρίτη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για αυτήν την απόφαση που έλαβαν πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία, για να τις πληροφορήσει ότι αυτά είναι «απλώς λόγια και όχι συγκεκριμένες ενέργειες».

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εξέφρασε - και μάλιστα μπροστά στις κάμερες - τη διαφωνία του σχετικά με την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ.

O Κιρ Στάρμερ δήλωσε πως εκείνος και ο Ντόναλντ Τραμπ «συμφωνούν απόλυτα» στην ανάγκη ενός ισραηλινο-παλαιστινιακού ειρηνευτικού οδικού χάρτη, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εκφράζει αμέσως τη διαφωνία του, λέγοντας πως δεν είναι σύμφωνος με χώρες που αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη ως κράτος.

«Διαφωνώ με τον πρωθυπουργό σε αυτό, μία από τις λίγες διαφωνίες μας, στην πραγματικότητα», είπε ο Τραμπ.

Να σημειωθεί ότι, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε την Κυριακή ότι η δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους θα έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξη του Ισραήλ και υποσχέθηκε να πολεμήσει τις εκκλήσεις προς αυτή την κατεύθυνση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Οφείλουμε (...) να δώσουμε μάχη στον ΟΗΕ και σε όλα τα άλλα πεδία κατά της ψευδούς προπαγάνδας εναντίον μας, καθώς και κατά των εκκλήσεων για τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους, το οποίο θα έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξή μας και θα αποτελούσε μια παράλογη ανταμοιβή για την τρομοκρατία», δήλωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός πριν από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

«Η διεθνής κοινότητα θα μας ακούσει για το θέμα αυτό τις επόμενες ημέρες», πρόσθεσε. Όπως τόνισε, στόχος του είναι να προβάλλει το όραμα για «πραγματική ειρήνη, ειρήνη μέσα από τη δύναμη».

Το Ισραήλ δεν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του ΣΑ για την κατάσταση στη Γάζα

Παράλληλα, το Ισραήλ δεν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ την Τρίτη με αντικείμενο την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, λόγω της εβραϊκής πρωτοχρονιάς, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας «λυπηρό» το γεγονός ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί χωρίς τη χώρα του.

«Θέλω να σας ενημερώσω ότι η αντιπροσωπεία του Ισραήλ δεν θα συμμετάσχει σε αυτήν τη συνεδρίαση που συμπίπτει με το Ρος Χασανά, την εβραϊκή πρωτοχρονιά», ανέφερε ο Ντάνι Ντάνον σε επιστολή του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Παρά το αίτημα του Ισραήλ να μεταφερθεί σε άλλη ημερομηνία η συζήτηση που ζητήθηκε από την Αλγερία, τη Γουιάνα, το Πακιστάν, τη Σιέρα Λεόνε και τη Σομαλία, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο προγραμματισμός δεν άλλαξε.

«Είναι λυπηρό που το Συμβούλιο συνεδριάζει χωρίς το Ισραήλ», πρόσθεσε ο Ισραηλινός διπλωμάτης σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Σημειώνεται ότι, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου θα μιλήσει την Παρασκευή από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης.

Επιστολή Χαμάς προς Τραμπ: Πρόταση για 60ήμερη εκεχειρία στη Γάζα με αντάλλαγμα τους μισούς ομήρους

Υπενθυμίζεται ότι, η Χαμάς έχει αποστείλει επιστολή προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με την οποία ζητά να εγγυηθεί μια 60ήμερη εκεχειρία στη Γάζα με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των μισών ομήρων που κρατά, μεταδίδει το Fox News επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης και πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων.

Πηγή που γνωρίζει το ζήτημα επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ στους «The Times of Israel».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η επιστολή βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Κατάρ και πρόκειται να παραδοθεί στον Τραμπ αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Πηγή που μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 ανέφερε ότι η Χαμάς δεν έχει ακόμη υπογράψει την επιστολή, ωστόσο ενδέχεται να το πράξει τις προσεχείς ημέρες.

Το Κατάρ έχει παγώσει τις μεσολαβητικές του προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας απελευθέρωσης των 48 εναπομεινάντων ομήρων στη Γάζα, μετά την απόπειρα του Ισραήλ να εξουδετερώσει την ηγεσία της Χαμάς στην Ντόχα νωρίτερα αυτόν τον μήνα.