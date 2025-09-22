Λ. Οίκος: Η παγκοσμιοποίηση στο επίκεντρο της ομιλίας του Τραμπ στον ΟΗΕ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Τρίτη θα επιτεθεί στους «οργανισμούς που στηρίζουν την παγκοσμιοποίηση» και «υπονομεύουν την παγκόσμια τάξη», ανέφερε τη Δευτέρα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ θα έχει διμερείς επαφές με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τους ηγέτες της Ουκρανίας, της Αργεντινής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε η Κάρολαϊν Λέβιτ.

Ξεχωριστά, θα συμμετάσχει σε μια σύνοδο με τους ηγέτες πολλών μουσουλμανικών χωρών, όπως του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, της Ινδονησίας, της Τουρκίας, του Πακιστάν, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

«Ο Τραμπ πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι "ανταμοιβή για τη Χαμάς"»

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους συνιστά «ανταμοιβή για τη Χαμάς», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, ο Τραμπ θα μιλήσει αύριο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για αυτήν την απόφαση που έλαβαν πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία, για να τις πληροφορήσει ότι αυτά είναι «απλώς λόγια και όχι συγκεκριμένες ενέργειες».

«Λάβαμε επιστολή από τον Μαδούρο - Ζητάει άμεσες συνομιλίες»

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσεότι εξετάζει μια επιστολή του Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, όπου ζητάει άμεσες συνομιλίες και η οποία στάλθηκε μετά την πρώτη αμερικανική επίθεση σε ένα σκάφος από τη χώρα της Νότιας Αμερικής, το οποίο, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μετέφερε εμπόρους ναρκωτικών.

Όπως αναμεταδίδει το Reuters, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολιν Λεβίτ δήλωσε σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι η αμερικανική κυβέρνηση έλαβε την επιστολή.

«"Αρκετά καλή" την πρόταση της Μόσχας για προσωρινή παράταση της συνθήκης NewSTART για τα πυρηνικά όπλα»

Επίσης, ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι η πρόταση της Ρωσίας για παράταση, για ένα χρόνο, της συνθήκης για τον έλεγχο των εξοπλισμών, που περιορίζει τον αριθμό των πυρηνικών όπλων της Ουάσινγκτον και της Μόσχας, μοιάζει «αρκετά καλή».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ είπε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι ενήμερος για την πρόταση και θέλει να κάνει κάποια σχόλια επ’ αυτής.

Η Νέα Συνθήκη για τον Περιορισμό των Στρατηγικών Όπλων, γνωστή ως New START, η οποία ορίζει το ανώτατο όριο πυρηνικών κεφαλών που μπορούν να αναπτύξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία, καθώς και των πυραύλων που μπορούν να αναπτυχθούν στην ξηρά, σε υποβρύχια και βομβαρδιστικά που μπορούν να τις μεταφέρουν, εκπνέει στις 5 Φεβρουαρίου του 2026.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε σε συνάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας ότι είναι έτοιμος να παρατείνει τη συνθήκη για ένα χρόνο προς το συμφέρον της μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων παγκοσμίως και για να συμβάλει στη τόνωση του διαλόγου με την Ουάσινγκτον για τη διάδοχη συνθήκη.