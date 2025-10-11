Κύπρος: Ο Νίκος Χριστοδουλίδης συζήτησε με Νετανιάχου και αλ Σίσι για τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός στη Γάζα

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε σήμερα τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφέρει σε δημοσίευμά του ο Φιλελεύθερος Κύπρου.



Σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού Εκπροσώπου, οι συνομιλίες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο σειράς επαφών του Κύπριου προέδρου με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα την επίτευξη συμφωνίας για την πρώτη φάση του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και απελευθέρωση των ομήρων.

Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, αναφέρεται στη δήλωση, χαιρέτισε την επίτευξη της συμφωνίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πλήρους εφαρμογής της από όλες τις πλευρές ως καθοριστικού βήματος για τον τερματισμό της ανθρωπιστικής κρίσης, την αποκλιμάκωση της έντασης και τη διαμόρφωση συνθηκών διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή, στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σε αμφότερες τις συνομιλίες, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέδειξε τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αξιόπιστου εταίρου και σταθερού πυλώνα στην ανατολική Μεσόγειο, υπογραμμίζοντας την ετοιμότητα της χώρας να συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στην κοινή προσπάθεια για σταθερότητα, ανθρωπιστική στήριξη και ανοικοδόμηση της περιοχής.















