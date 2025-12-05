Κύπρος: Ο Ν. Χριστοδουλίδης προχώρησε σε ανασχηματισμό της Κυβέρνησης - Τα νέα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

Σε ανασχηματισμό προχώρησε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με αλλαγές σε πέντε χαρτοφυλάκια.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση της Προεδρίας αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το Σύνταγμα, αποφάσισε όπως προβεί σε αλλαγές στη σύνθεση των μελών της Kυβέρνησης.

Τα νέα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου:

Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας διορίζεται ο κ. Μιχάλης Δαμιανός ο οποίος ήταν στο Υπουργείο Υγείας. Από το Υπουργείο Ενέργειας αποχωρεί ο Γιώργος Παπαναστασίου.

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διορίζεται ο κ. Μαρίνος Μουσιούττας. Από το Υπουργείο αποχώρησε ο Γιάννης Παναγιώτου.

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως διορίζεται ο κ. Κωνσταντίνος Φυτιρής. Από το Υπουργείο αποχώρησε ο Μάριος Χαρτσιώτης, ο οποίος αναλαμβάνει ως Επίτροπος Προεδρίας.

Υπουργός Υγείας διορίζεται ο κ. Νεόφυτος Χαραλαμπίδης. Από το Υπουργείο αποχώρησε ο Μιχάλης Δαμιανός.

Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας διορίζεται η κα Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα. Από το Υφυπουργείο αποχώρησε η Μαριλένα Ευαγγέλου.

Επίτροπος Προεδρίας διορίζεται ο κ. Μάριος Χαρτσιώτης. Τη θέση είχε η Άννα Αριστοτέλους.

Η τελετή διαβεβαίωσης και ανάληψης καθηκόντων των νέων υπουργών και αξιωματούχων της Κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιθυμεί να εκφράσει τις θερμές του ευχαριστίες για το σημαντικό έργο που επιτέλεσαν τα απερχόμενα μέλη της Κυβέρνησης και για τη μεταξύ τους αγαστή συνεργασία.