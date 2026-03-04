Πρόεδρος Βουλής Κύπρου: Η μεγάλη σημασία της άμεσης στήριξης της Ελλάδας

Τη σημασία της άμεσης και έμπρακτης στήριξης της Ελλάδας υπογράμμισε η πρόεδρος της Βουλής των αντιπροσώπων και πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, σε παρεμβάσεις της σε τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης της Ελλάδας, αναφερόμενη στις εξελίξεις στην περιοχή και στη θέση της Κύπρου στο σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον.

Όπως ανέφερε, από την πρώτη στιγμή υπήρξε επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, γεγονός που καταδεικνύει τον στενό συντονισμό και τους ισχυρούς εθνικούς δεσμούς μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας. Η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι η παρουσία και η στήριξη της Ελλάδας έχουν μεγάλη σημασία για την Κύπρο, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένων προκλήσεων.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι αποτέλεσμα της πολυεπίπεδης εξωτερικής πολιτικής που αναπτύχθηκε επί διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη και ΔΗΣΥ και η οποία συνεχίζεται μέσα από τριμερείς και πολυμερείς συνεργασίες με συμμάχους και εταίρους.

Η πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου αναφέρθηκε επίσης στον αναβαθμισμένο ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σημειώνοντας ότι, «επί της διακυβέρνησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η χώρα ενισχύει το αποτύπωμά της στη διαχείριση κρίσεων και στη διαμόρφωση κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών».

Επιπλέον η κ. Δημητρίου τόνισε ότι η Κύπρος δεν αποτελεί μέρος οποιασδήποτε σύγκρουσης αλλά μέρος της λύσης, τονίζοντας ότι η χώρα παραμένει προσηλωμένη στον ρόλο της ως παράγοντας σταθερότητας και συνεργασίας στην περιοχή.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι σε περιόδους κρίσεων απαιτείται ψυχραιμία και υπευθυνότητα, τονίζοντας πως «ο πανικός είναι ο χειρότερος σύμβουλος».