Al Jazeera, WSJ

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο χερσαίας στρατιωτικής επιχείρησης στο Ιράν, εάν χρειαστεί, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εντείνοντας τους φόβους για μια εκτεταμένες επιχειρήσεις, θέλοντας ταυτόχρονα να δηλώσει τη διαφοροποίησή του σε σχέση με όσα έλεγαν προηγούμενοι πρόεδροι των ΗΠΑ σε παρόμοιες καταστάσεις.

«Όπως λέει κάθε πρόεδρος, "δεν θα υπάρξουν στρατεύματα στο έδαφος". Εγώ δεν το λέω», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, την ώρα που συνεχίζονταν οι επιθέσεις στο Ιράν.

Παρά το γεγονός ότι η πολιτική ρητορική που εκπέμπεται από την Washington, D.C. καλλιεργεί την εντύπωση πως ένα σενάριο ευρείας στρατιωτικής αντιπαράθεσης παραμένει ανοιχτό, στρατιωτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι τα γεωγραφικά και επιχειρησιακά δεδομένα στο Ιράν καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη μια συμβατική, «παραδοσιακή» εισβολή.

Κλασικές ή επιλεκτικές χερσαίες επιχειρήσεις;

Ο στρατηγικός αναλυτής, συνταγματάρχης Νίνταλ Άμπου Ζέιντ, ανέφερε στο Al Jazeera ότι είναι απίθανο οι ΗΠΑ να εξετάζουν μια παραδοσιακή χερσαία επιχείρηση με τανκς και μαζικά στρατεύματα, αλλά μάλλον μια διαφορετική μορφή πολέμου.

Σύμφωνα με τον Ζέιντ, οι δηλώσεις του Τραμπ και του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ («δεν χρειάζεται να μεταφέρεις 200.000 άτομα εκεί και να μείνεις για 20 χρόνια»), αντανακλούν αυτό που στρατιωτικά αποκαλείται «επιλεκτικές» ή «pick-up» επιχειρήσεις. Αυτές περιλαμβάνουν περιορισμένες ενέργειες από ειδικές δυνάμεις, που διεισδύουν σε συγκεκριμένα σημεία, για να εκτελέσουν ακριβείς αποστολές σαμποτάζ ή συλλογής πληροφοριών, ακολουθούμενες από ταχεία αποχώρηση.

Μια παραδοσιακή εισβολή για την κατάληψη εδαφών δεν είναι εφικτή, επισήμανε ο Αμπού Ζέιντ, αναφέροντας το περίπλοκο γεωπολιτικό περιβάλλον του Ιράν, την δύσβατη γεωγραφία και την πληθυσμιακή πυκνότητα, τα οποία παρέχουν στην Τεχεράνη ένα σαφές αμυντικό πλεονέκτημα. Σημείωσε ότι και το Ισραήλ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι μια χερσαία επιχείρηση στο Ιράν είναι ανέφικτη.

Σε αυτό το πλαίσιο, εξάλλου, κινήθηκε και η χθεσινή αποκάλυψη της Wall Street Journal, περί σεναρίου να εξοπλιστούν και να ενεργοποιηθούν μειονότητες εντός του Ιράν για να πλήξουν ποικιλοτρόπως το καθεστώς.

Ο πόλεμος των πυραύλων και η ναυτική προπαγάνδα

Αν και η ιρανική διοικητική δομή έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα, η Τεχεράνη συνέχισε να αντιδρά. Τουλάχιστον έξι Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό.

Ταυτόχρονα, οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι εκτόξευσαν τέσσερις πυραύλους κρουζ προς το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, το οποίο βρίσκεται κοντά στα ιρανικά ύδατα. Ο Άμπου Ζέιντ χαρακτήρισε αυτόν τον ισχυρισμό ως προπαγάνδα, σχεδιασμένη για να πλήξει το ηθικό και το κύρος του αμερικανικού στρατού.

Εσωτερική αντίδραση και πολιτική πίεση

Παρά την στρατιωτική δυναμική, ο Τραμπ αντιμετωπίζει σκεπτικισμό στο εσωτερικό. Μια δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos έδειξε ότι μόνο το 27% των Αμερικανών εγκρίνει τις επιθέσεις, ενώ μια άλλη δημοσκόπηση από το CNN/SSRS έθεσε την έγκριση στο 41%.

Παράλληλα, ο Άμπου Ζέιντ σημείωσε ότι η αμερικανική και ισραηλινή κατασκοπία ενδέχεται να υποτίμησαν την ικανότητα του Ιράν να επισκευάσει γρήγορα τη διοικητική του αλυσίδα.

Η στρατηγική «πλημμύρας πυρών» του Ιράν προς κάθε κατεύθυνση, παραμένει το καθοριστικό ερώτημα, καθώς ο Τραμπ συνεχίζει να υπερηφανεύεται για την επίτευξη του στόχου της αποκεφαλισμός της ηγεσίας σε μια μόνο ημέρα.

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τις δύο πλευρές, και η επόμενη φάση αυτού του πολέμου ενδέχεται να μην κριθεί από τις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ στο ιρανικό έδαφος, αλλά από το ποια πλευρά θα εξαντληθεί πρώτη σε χρόνο και εκτοξευτήρες.

