ΗΠΑ: Νέα ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο - «Επανεξετάστε τα ταξίδια σας»
04/03/2026 • 20:19
Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία την Τετάρτη για τους Αμερικανούς πολίτες σχετικά με την Κύπρο, εν μέσω των εξελίξεων με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Το State Departement ανακοίνωσε πως το επίπεδο προειδοποίησης για την Κύπρο αυξήθηκε στο βαθμό 3 (από βαθμό 2 που ήταν προηγουμένως), ζητώντας από τους Αμερικανούς πολίτες να «επανεξετάσουν τα ταξίδια» τους προς την Κύπρο «λόγω της απειλής ένοπλης σύγκρουσης και της περιορισμένης βοήθειας της αμερικανικής πρεσβείας προς τους Αμερικανούς στην περιοχή».

Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη το αμερικανικό ΥΠΕΞ εξουσιοδότησε τους μη επείγοντες υπαλλήλους της αμερικανικής κυβέρνησης και τα μέλη των οικογενειών τους να εγκαταλείψουν την Κύπρο λόγω των κινδύνων για την ασφάλειά τους.

Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή

