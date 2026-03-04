Ν. Δένδιας: Δεν έχουμε καμία ενημέρωση για drones με κατεύθυνση τη Σούδα - Η χώρα είναι προστατευμένη

Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, διέψευσε τις δηλώσεις του Δημήτρη Κουτσούμπα ότι τα drones που καταρρίφθηκαν στην Κύπρο είχαν κατεύθυνση προς τη βάση της Σούδας.

«Δεν είχαμε καμία τέτοια πληροφόρηση», απάντησε σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Ο κ. Δένδιας πρόσθεσε: «Δεν έχουμε καμία πληροφόρηση και θεωρώ ότι θα την είχαμε. Παρακολουθούμε τις τροχιές οποιουδήποτε πυραύλου ή συστήματος που ξεκινά είτε από τον Λίβανο, από περιοχές υπό έλεγχο της Χεζμπολάχ, είτε από το Ιράν, και κατευθύνεται προς την Κρήτη, την ελληνική επικράτεια ή την Κύπρο. Δεν έχουμε διαπιστώσει τίποτα τέτοιο».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, εκτίμησε ότι «δεν υπάρχουν δυνατότητες να πλήξουν οι Ιρανοί την Ελλάδα», σημειώνοντας ότι η Κρήτη βρίσκεται «στα απώτατα όρια του βεληνεκούς των πυραύλων του Ιράν».

Σχετικά με την Κύπρο, ο κ. Δένδιας εμφανίστηκε καθησυχαστικός, υπογραμμίζοντας ότι «είναι ασφαλής» και επισημαίνοντας πως οι ελληνικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στο νησί μπορούν να εξασφαλίσουν «εξαιρετική ασφάλεια».

Απαντώντας σε ερώτηση για το πλήρωμα της φρεγάτας Belharra, ο υπουργός τόνισε ότι «ξέρουν καλά το πλοίο τους». Παρά το γεγονός ότι το πλοίο δεν έχει ενταχθεί πλήρως στον στόλο, σημείωσε ότι οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και ότι «ως μονάδα η φρεγάτα «Κίμων» είναι απολύτως έτοιμη», υπενθυμίζοντας ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί βολές στη Γαλλία.

Σχετικά με την αποστολή τεσσάρων F-16 και δύο φρεγατών, ο κ. Δένδιας διευκρίνισε ότι η παρουσία τους αποσκοπεί στη διασφάλιση της προστασίας του μόνιμου πληθυσμού της Κύπρου, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν. Ξεκαθάρισε ότι από ελληνικής πλευράς «δεν υπήρξε λόγος» να υπάρξει επικοινωνία με την Τουρκία για την αποστολή αυτών των δυνάμεων.

Ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι δεν μπορεί να προβλέψει τις εξελίξεις στο Ιράν, τονίζοντας ότι η κύρια ευθύνη του είναι η προστασία της χώρας από τις συνέπειες του πολέμου. Σε ερώτηση για το αν πρόκειται για «πόλεμο πυραύλων», ανέφερε ότι η Ελλάδα «διάβασε σωστά» τις εξελίξεις και στράφηκε έγκαιρα σε αυτή την κατεύθυνση, αναφερόμενος ειδικά στην «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Ο υπουργός αποκάλυψε επίσης ότι ελληνικά πλοία βρίσκονται ήδη έξω από το Τζιμπουτί και ότι, σε περίπτωση ευρωπαϊκής ή πολυεθνικής επιχείρησης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, η Αθήνα θα αξιολογήσει τα δεδομένα και τον κίνδυνο. «Πάντοτε προέχει η ασφάλεια του προσωπικού», κατέληξε ο κ. Δένδιας.

