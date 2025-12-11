Κυπριακό: Έμφαση Χριστοδουλίδη στον ρόλο της ΕΕ - Συνάντηση με τον Γιοχάνες Χαν

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατία, Νίκος Χριστοδουλίδης, συναντήθηκε την Πέμπτη στη Λευκωσία με τον Ειδικό Αντιπρόσωπο της ΕΕ για το Κυπριακό, Γιοχάνες Χαν.

Στις on camera δηλώσεις τους, ο Κύπριος πρόεδρος ανέφερε προς τον κ. Χαν:

«Είμαστε ευτυχείς που σας έχουμε σε αυτή τη νέα προσπάθεια και πραγματικά ελπίζουμε ότι η συνάντηση μου σήμερα [με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη] αλλά και οι δικές σας επαφές – χαίρομαι που επιτέλους θα συναντηθείτε με τον Τ/Κ ηγέτη – να ανοίξουν τον δρόμο για την επανέναρξη των συνομιλιών». Το «επιτέλους» ως αναφορά στην άρνηση του τέως ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ να τον συναντήσει.

«Χάσαμε 2,5 χρόνια και τώρα είναι η ώρα να συζητήσουμε την ουσία», είπε ο Κύπριος πρόεδρος. «Μεταβαίνω στη σημερινή συνάντηση με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν το καλοκαίρι του 2017. Και η εμπλοκή της ΕΕ, η δική σας εμπλοκή, μπορεί να βοηθήσει να ανοίξει ο δρόμος για την επανέναρξη των συνομιλιών και φυσικά για τη λύση του Κυπριακού».

Από την πλευρά του ο Γιαχάνες Χαν συμφώνησε «ότι είναι η ώρα για αποτελέσματα. Μετά από τόσες δύσκολες στιγμές, πιστεύω ότι υπάρχει τώρα μια ευκαιρία, δεν θα πω η τελευταία ευκαιρία, αλλά υπάρχει μια ευκαιρία».