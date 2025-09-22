Κυβερνοεπιθέσεις σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια: Η ΕΕ επιβεβαιώνει τα αιτήματα για λύτρα

Οι διαταραχές στα αεροδρόμια που επηρέασαν τα αυτοματοποιημένα συστήματα check-in τις τελευταίες ημέρες προκλήθηκαν από μια επίθεση ransomware, ανέφερε τη Δευτέρα η υπηρεσία κυβερνοασφάλειας της ΕΕ, υπογραμμίζοντας τους αυξανόμενους κινδύνους τέτοιων επιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές και βιομηχανίες.

Αρκετά από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ευρώπης εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν διαταραχές τη Δευτέρα, μετά την κατάρρευση των αυτοματοποιημένων συστημάτων check-in της Collins Aerospace, ιδιοκτησίας της RTX, από χάκερ, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν δεκάδες πτήσεις και χιλιάδες επιβάτες από την Παρασκευή.

«Οι αρχές επιβολής του νόμου έχουν αναλάβει την έρευνα» για το κακόβουλο λογισμικό που κλειδώνει τα δεδομένα έως ότου το θύμα πληρώσει για να αποκατασταθεί η πρόσβαση, ανέφερε η υπηρεσία ENISA σε δήλωσή της, χωρίς να προσδιορίσει την προέλευση της επίθεσης ransomware.

Κυβερνήσεις και εταιρείες έχουν αποτελέσει στόχους κυβερνοεπιθέσεων τους τελευταίους μήνες, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας κατασκευής πολυτελών αυτοκινήτων Jaguar Land Rover, η οποία αναγκάστηκε να διακόψει την παραγωγή της ως αποτέλεσμα.

Ο Ράφε Πίλινγκ, διευθυντής πληροφοριών απειλών στη βρετανική εταιρεία κυβερνοασφάλειας Sophos, δήλωσε ότι έχουν σημειωθεί περισσότερες απόπειρες ransomware που στοχεύουν θύματα υψηλού προφίλ λόγω της προσοχής που προσελκύουν, αλλά τέτοιες επιθέσεις δεν γίνονται πιο συχνές.

«Οι επιθέσεις που προκαλούν διαταραχές γίνονται πιο ορατές στην Ευρώπη, αλλά η ορατότητα δεν ισοδυναμεί απαραίτητα με συχνότητα», δήλωσε στο Reuters.

«Οι πραγματικά μεγάλης κλίμακας, διαταρακτικές επιθέσεις που επεκτείνονται στον φυσικό κόσμο παραμένουν η εξαίρεση και όχι ο κανόνας».

Μια έρευνα σε περίπου 1.000 εταιρείες από τον γερμανικό βιομηχανικό όμιλο Bitkom διαπίστωσε ότι το ransomware ήταν η πιο κοινή μορφή κυβερνοεπίθεσης, με μία στις επτά εταιρείες να έχει πληρώσει λύτρα.

Παραμένουν τα προβλήματα

Η Collins Aerospace δήλωσε τη Δευτέρα ότι συνεργάζεται με τα αεροδρόμια που έχουν πληγεί, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων των Βρυξελλών και του Heathrow του Λονδίνου, του πιο πολυσύχναστου αεροδρομίου της Ευρώπης, και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ολοκλήρωσης των ενημερώσεων που θα βοηθήσουν στην αποκατάσταση της πλήρους λειτουργικότητας.

«Οι αεροπορικές εταιρείες στο Heathrow έχουν εφαρμόσει μέτρα έκτακτης ανάγκης, ενώ ο προμηθευτής τους Collins Aerospace εργάζεται για την επίλυση ενός προβλήματος με τα συστήματα check-in των αεροπορικών εταιρειών σε αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο», δήλωσε εκπρόσωπος του Heathrow στο Reuters.

Το αεροδρόμιο του Βερολίνου, το οποίο αντιμετώπιζε υψηλότερο από το συνηθισμένο αριθμό επιβατών τη Δευτέρα λόγω τουΜαραθωνίου του Βερολίνου, δεν είχε ακόμη αποκαταστήσει τα συστήματα check-in και ανέφερε καθυστερήσεις άνω της μίας ώρας στις αναχωρήσεις.

Ένας επιβάτης περιέγραψε τη διαδικασία επιβίβασης ως παρόμοια με τις πρώτες δεκαετίες των εμπορικών αεροπορικών ταξιδιών, με χειρόγραφες κάρτες επιβίβασης.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών χρησιμοποιούσε iPad και φορητούς υπολογιστές για να κάνει check-in στους επιβάτες online. Από τις περίπου 550 αναχωρήσεις και αφίξεις πτήσεων, 60 έπρεπε να ακυρωθούν τη Δευτέρα, σύμφωνα με το αεροδρόμιο.

Στοιχεία από την εταιρεία ανάλυσης αεροπορικών δεδομένων Cirium έδειξαν ότι το αεροδρόμιο των Βρυξελλών εξακολουθούσε να έχει υψηλό ποσοστό ακυρώσεων, με 29 πτήσεις να έχουν ακυρωθεί συνολικά και «μόνο το 42% των πτήσεων να αναχωρούν εντός μίας ώρας από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης».

Το αεροδρόμιο του Δουβλίνου είχε «ελάχιστες επιπτώσεις» και είχε εφαρμόσει ορισμένες χειροκίνητες διαδικασίες.