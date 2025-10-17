Κρεμλίνο: Πιθανά εντός δύο εβδομάδων η συνάντηση Πούτιν - Τραμπ

Μια συνάντηση των προέδρων Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να λάβει χώρα εντός δύο εβδομάδων, ή και λίγο αργότερα, δήλωσε σήμερα το Κρεμλίνο, σημειώνοντας όμως ότι υπάρχουν πολλά που θα πρέπει να επιλυθούν προτού καταστεί δυνατό να οριστεί ημερομηνία.

Οι Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν χθες, Πέμπτη, να έχουν μια δεύτερη συνάντηση κορυφής για τον πόλεμο στην Ουκρανία, η οποία προβλέπεται προσωρινά να διεξαχθεί στη Βουδαπέστη, μετά τη συνάντηση που είχαν στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα που απέτυχε να καταγράψει σημαντική πρόοδο.



Η ξαφνική ανακοίνωση έγινε την παραμονή μιας συνάντησης ανάμεσα στον Τραμπ και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και καθώς η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο προμήθειας στο Κίεβο πυραύλων κρουζ Tomahawk.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε στους δημοσιογράφους πως ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θα πρέπει να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά και να ορίσουν συνάντηση, προκειμένου να διευθετήσουν πολλά θέματα πριν από το ραντεβού Πούτιν-Τραμπ.

«Υπάρχουν πολλά θέματα, πρέπει να οριστούν οι διαπραγματευτικές ομάδες, και ούτω καθεξής. Ως εκ τούτου, όλα θα πρέπει να γίνουν κατά στάδια, όμως, βέβαια, η βούληση των προέδρων είναι εκεί», είπε ο Πεσκόφ.

«(Η συνάντηση κορυφής) θα μπορούσε πράγματι να λάβει χώρα εντός δύο εβδομάδων ή λίγο αργότερα. Υπάρχει μια γενική κατανόηση ότι τίποτα δεν θα πρέπει να αφεθεί για αργότερα».

Ο Πεσκόφ είπε πως η Ρωσία παραμένει ανοικτή σε μια διευθέτηση προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία ειρηνικά.

Η Ρωσία επιρρίπτει την ευθύνη στο Κίεβο και στους Ευρωπαίους συμμάχους του για το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Εκείνοι με τη σειρά τους κατηγορούν τη Μόσχα ότι θέτει απαράδεκτες απαιτήσεις και έχουν πει ότι δεν πιστεύουν πως ο Πούτιν το εννοεί όταν λέει ότι επιδιώκει την ειρήνη.

Το Κρεμλίνο δήλωσε επίσης ότι ο Πούτιν και ο Ούγγρος πρωθυπουργός, Βίκτορ Ορμπάν, είχαν σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία για να συζητήσουν την επικείμενη συνάντηση κορυφής και πως ο Ορμπάν είπε ότι είναι έτοιμος να φιλοξενήσει τη συνάντηση.