Το Κρεμλίνο απορρίπτει τα σχέδια της ΕΕ για επιτάχυνση της σταδιακής κατάργησης της ρωσικής ενέργειας

Τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σταδιακή κατάργηση της ρωσικής ενέργειας και των βασικών προϊόντων πιο γρήγορα, δεν θα επηρεάσουν τη Ρωσία και δε θα την αναγκάσουν να αλλάξει τη θέση της, δήλωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας της ΕΕ, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε την Τρίτη, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει ταχύτερη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων από τη Ρωσία.

«Πιστεύουν (οι ευρωπαϊκές χώρες) λανθασμένα ότι η συνέχιση της πολιτικής κυρώσεων είναι ικανή να επηρεάσει με κάποιο τρόπο τη θέση της Ρωσικής Ομοσπονδίας», δήλωσε ο Πεσκόφ σε καθημερινή τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους.

«Η Ρωσία, η οποία υπερασπίζεται τα εθνικά της συμφέροντα, σίγουρα δεν επηρεάζεται από αυτές τις κυρώσεις. Και τα τελευταία τρία χρόνια το έχουν αποδείξει περίτρανα αυτό», πρόσθεσε.

Η οικονομία της Ρωσίας έχει δείξει ανθεκτικότητα απέναντι στις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τη Δύση λόγω της σύγκρουσης στην Ουκρανία, αν και αντιμετωπίζει επίσης επίμονα υψηλό πληθωρισμό και αυξανόμενο έλλειμμα του προϋπολογισμού, εν μέρει ως αποτέλεσμα της απότομης αύξησης των στρατιωτικών δαπανών.

Παρά τις κυρώσεις, η ΕΕ εξακολουθεί να εισάγει ρωσική ενέργεια και εμπορεύματα αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ, από υγροποιημένο φυσικό αέριο έως εμπλουτισμένο ουράνιο, αν και οι εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν μειωθεί κατακόρυφα.