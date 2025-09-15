Κομισιόν: Κρίσιμη η κατάσταση στη Λιβύη - Εντατική πολιτική εμπλοκή για τις μεταναστευτικές ροές

Τη σημασία της πολιτικής και ασφαλείας κατάστασης στη Λιβύη υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν, Μάρκους Λάμερ, την οποία χαρακτήρισε «κρίσιμη», έπειτα από ερώτηση σχετικά με την αύξηση των μεταναστατευτικών ροών από τη Λιβύη.

Όπως τόνισε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ήδη επισημάνει σε επιστολή της προς τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι η ενεργός πολιτική εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών είναι απαραίτητη.

Ο κ. Λαμερτ ανέφερε πως, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωπολιτικές συνέπειες που απορρέουν από την κατάσταση στη Λιβύη, καθώς και τις ενδείξεις για πιθανή χρήση της μετανάστευσης ως εργαλείου πολιτικής, η ΕΕ επιδιώκει να εμπλακεί ενεργά με όλους τους παράγοντες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, η Κομισιόν βρίσκεται σε επαφή με τους δύο βασικούς παράγοντες της περιοχής, προκειμένου να διαχειριστεί καλύτερα τις προκλήσεις που σχετίζονται με τις μεταναστευτικές ροές.