«Κόλαφος» η Ρυθμιστική Αρχή ΜΜΕ Βρετανίας για το BBC: Το ντοκιμαντέρ για τη Γάζα παραβίασε τους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας

Η Ofcom, η βρετανική ρυθμιστική αρχή των μέσων ενημέρωσης, έκρινε ότι το ντοκιμαντέρ του BBC με θέμα τη Γάζα όπου αφηγητής είναι ένα 13χρονο αγόρι, γιος του υφυπουργού Γεωργίας της κυβέρνησης της Χαμάς, παραβιάζει τους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Η Ofcom έκρινε ότι το γεγονός ότι το BBC δεν αποκάλυψε το αξίωμα του πατέρα του παιδιού υπήρξε «ουσιωδώς παραπλανητικό».

Πιο αναλυτικά η δήλωση της Ofcom ανέφερε: «Η έρευνά μας διαπίστωσε ότι η παράλειψη του προγράμματος να αποκαλύψει ότι ο πατέρας του αφηγητή κατείχε θέση στην κυβέρνηση της Χαμάς ήταν ουσιαστικά παραπλανητική.

Αυτό σήμαινε ότι το κοινό δεν είχε κρίσιμες πληροφορίες που θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την αξιολόγηση του αφηγητή και των πληροφοριών που παρείχε.

Η εμπιστοσύνη βρίσκεται στο επίκεντρο της σχέσης μεταξύ ενός ραδιοτηλεοπτικού φορέα και του κοινού του, ιδίως για έναν δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα όπως η BBC.

Αυτή η παράλειψη είχε τη δυνατότητα να υπονομεύσει το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης που θα είχε το κοινό σε ένα πρόγραμμα της BBC με πραγματικά γεγονότα σχετικά με τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Γάζας».

Η παραπλάνηση του κοινού είναι «μία από τις σοβαρότερες» παραβάσεις που μπορεί να διαπράξει ένας ραδιοτηλεοπτικός φορέας, ανέφερε.

Το BBC απέσυρε το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Gaza: How To Survive A War Zone» από την online πλατφόρμα του τον Φεβρουάριο, πέντε ημέρες μετά τη μετάδοσή του.

Η εσωτερική έρευνα του BBC αποφάνθηκε τον Ιούλιο ότι το πρόγραμμα παραβίασε τις συντακτικές κατευθυντήριες γραμμές του ως προς την ακρίβεια. Ωστόσο έκρινε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι εξωτερικά συμφέροντα «είχαν ανάρμοστη επιρροή στο πρόγραμμα».

Η Ofcom, που δέχθηκε 20 καταγγελίες για το ντοκιμαντέρ, έκρινε επίσης ότι το BBC οφείλει να δημοσιεύσει ανακοίνωση με τα συμπεράσματα της έρευνάς της σε ημερομηνία που θα ορισθεί.