Κιργιστάν: «Μπλόκο στη λειτουργία ΜΜΕ πριν από τις εκλογές

Ένα δικαστήριο στο Κιργιστάν απαγόρευσε τρία από τα κορυφαία ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης της χώρας ως «εξτρεμιστικές οργανώσεις», η πρώτη τέτοια απόφαση στην ιστορία της χώρας, λίγες εβδομάδες πριν από τις πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές.

Η απόφαση, που εκδόθηκε τη Δευτέρα αλλά δημοσιοποιήθηκε μόνο την Τρίτη, απαγορεύει τις ιστοσελίδες των μέσων ενημέρωσης Kloop, Temirov Live και AitAit Dese, η πρώτη τέτοια απαγόρευση στη χώρα που στοχεύει δημοσιογράφους και μέσα ενημέρωσης.

Απαγορεύει επίσης οποιαδήποτε δραστηριότητα «υπό την ηγεσία ή με τη συμμετοχή» των δημοσιογράφων Μπόλοτ Τεμίροφ και Ρινάτ Τουχβάτσιν, των ηγετών δύο από τα απαγορευμένα μέσα ενημέρωσης.

Το Κιργιστάν, που κάποτε ήταν η πιο δημοκρατική χώρα της Κεντρικής Ασίας, έχει γίνει γρήγορα πιο αυταρχικό υπό τον πρόεδρο Σαντίρ Τζαπάροφ, έναν εθνικιστή και λαϊκιστή που ήρθε στην εξουσία μετά από μια σειρά διαδηλώσεων το 2020.

Ομάδες που υπερασπίζονται την ελευθερία του Τύπου έχουν προειδοποιήσει ότι το Κιργιστάν, μια χώρα με περίπου 7 εκατομμύρια κατοίκους που κάποτε θεωρούνταν σπάνιο καταφύγιο για τον ανεξάρτητο δημοσιογραφικό κλάδο στην Κεντρική Ασία, αντιμετωπίζει μια ραγδαία μείωση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης.

«Πρόκειται για έναν ακόμη κύκλο καταστολής που όχι μόνο θα μας επηρεάσει, αλλά θα βλάψει και τη φήμη του Κιργιστάν και θα ποινικοποιήσει πολλούς αθώους ανθρώπους», δήλωσε ο συνιδρυτής της Kloop, Ρινάτ Τουχβάτσιν, σε μια ανάρτηση στο Telegram, προσθέτοντας ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση.

Το δικαστήριο δεν διευκρίνισε ποια υλικά θεωρήθηκαν εξτρεμιστικά. Ο Τουχβάτσιν είπε ότι οι κατηγορούμενοι δεν ενημερώθηκαν εκ των προτέρων για την υπόθεση και έμαθαν για την απόφαση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

