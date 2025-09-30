Κέλογκ: Ο Πούτιν γνωρίζει ότι δεν μπορεί να νικήσει - Η Ουκρανία έχει ρεαλιστική προσέγγιση

Ο Αμερικανός απεσταλμένος στην Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, μίλησε στο Warsaw Security Forum στην Πολωνία, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι ο Πούτιν πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να κερδίσει μακροπρόθεσμα. «Βλέπουμε έναν πόλεμο που η Ευρώπη δεν έχει ξαναδεί από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», δηλώνει.

«Η Ρωσία δεν κερδίζει αυτόν τον πόλεμο, και οι Ουκρανοί έχουν πολεμήσει με τόλμη και εξαιρετική ικανότητα. Οι Ουκρανοί έχουν δείξει απίστευτο σθένος σε ό,τι κάνουν - το βασικό είναι ότι πρόκειται για έναν μείζονα πόλεμο που πρέπει να φτάσει στο τέλος του».

Όσον αφορά την προοπτική ειρηνευτικής συμφωνίας, ο Κέλογκ λέει ότι «κανείς σε αυτή την αίθουσα δεν μπορεί να καταλάβει τι σκέφτεται ο Βλαντίμιρ Πούτιν».

Ο Κέλογκ υποστηρίζει ότι ο Πούτιν συνειδητοποιεί πως «δεν μπορεί να κερδίσει», όπως μεταδίδει το Sky News. «Ο Τραμπ ήταν προσωπικά εμπλεκόμενος. Ο Τζο Μπάιντεν, δεν σήκωσε ποτέ το τηλέφωνο να μιλήσει με τον Πούτιν - πρέπει να μπορείς να μιλάς και με τους εχθρούς σου», προσθέτει.

«Υπάρχει ένα επίπεδο απογοήτευσης. Βρισκόμαστε σε αρκετά καλή θέση μαζί με τους Ουκρανούς, και ο Πούτιν δεν θέλει να το παραδεχτεί. Πιστεύω, κατά βάθος, πως ο ίδιος γνωρίζει ότι δεν μπορεί να νικήσει».

Ο Κιθ Κέλογκ κλήθηκε να σχολιάσει τις ρωσικές παραβιάσεις με drones - ιδιαίτερα στην Πολωνία, όπου και διεξάγεται το Warsaw Security Forum.

«Αυτό είναι σοβαρό, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία», δήλωσε. «Ο τρόπος να απαντήσεις σε κάτι τέτοιο είναι να αυξήσεις αυτό που λέγεται “επίπεδο κινδύνου”», εξήγησε. «Ένα καλό παράδειγμα είναι το 2015, όταν ένα ρωσικό μαχητικό παραβίασε τον εναέριο χώρο της Τουρκίας. Τι έκαναν; Το κατέρριψαν».

Ο Κέλογκ τονίζει ότι, παρότι μια τέτοια ενέργεια είναι επικίνδυνη, «μερικές φορές πρέπει να αναρωτηθείς πού τραβάς τη γραμμή και πώς θα το κάνεις». «Ποτέ δεν υπάρχει καθαρή απάντηση», πρόσθεσε.