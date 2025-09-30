Καταρρακτώδης βροχή στην Ίμπιζα: Έκλεισαν σχολεία και παραλίες, πλημμύρισαν δρόμοι (vids)

Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» λόγω της καταρρακτώδους βροχής, τα τουριστικά νησιά Ίμπιζα και Φορμεντέρα έκλεισαν την Τρίτη τις παραλίες και τα σχολεία τους, σχεδόν έναν χρόνο μετά τις πλημμύρες που βύθισαν στο πένθος την περιφέρεια της Βαλένθια, απέναντι από το αρχιπέλαγος των Βαλεαρίδων.

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών των δύο νησιών έστειλαν προειδοποιητικά μηνύματα στα τηλέφωνα των κατοίκων, ζητώντας τους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και τις δραστηριότητας στο ύπαιθρο, να μην παραμένουν κοντά σε πηγές νερού ή σε υπόγεια.

Η Aemet, η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας, ανέφερε ότι έως και 200 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο έπεσαν στην Ίμπιζα που πλήττεται από μια καταιγίδα η οποία κινείται «πολύ αργά».

En el puerto de Ibiza no se distingue el mar de la carretera. El centro de Eivissa completamente inundado

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πεζούς να διασχίζουν τα λασπόνερα στο παραλιακό μέτωπο της Ίμπιζας, κατά μήκος του οποίου υπάρχουν πολλά μπαρ και εστιατόρια. Στο βάθος ακούγονται οι σειρήνες πυροσβεστικών οχημάτων.

Ibiza hace un momento. El centro y la carretera E-10. No para de llover.

Οι δρόμοι έχουν καλυφθεί από λασπόνερα και συντρίμμια, αναγκάζοντας τα αυτοκίνητα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Las lluvias torrenciales en buena parte de Baleares han hecho que se eleve la alerta a rojo



En Ibiza y Formentera se han suspendido las clases y Protección Civil ha enviado una alerta a todos los teléfonos móviles de Ibiza para avisar a la población del riesgo grave de…

Η κυβέρνηση των Βαλεαρίδων ανέφερε ότι η πυροσβεστική δέχτηκε 132 κλήσεις στην Ίμπιζα, κυρίως για πλημμύρες σε υπόγεια ή σε δρόμους και για πτώσεις δέντρων και άλλων αντικειμένων ή για ποταμούς που υπερχείλισαν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

The island of #Ibiza is currently experiencing torrential rains resulting in flooding across the island. Tourists are being advised not to travel unless necessary

Οι τοπικές αρχές ανέστειλαν τα μαθήματα και ζήτησαν από τους μαθητές να μείνουν μέσα στα σχολεία τους, αποφεύγοντας τις μετακινήσεις «μέχρι νεωτέρας». Έκλεισαν επίσης και οι παραλίες.

Μια μονάδα του στρατού από τη γειτονική Μαγιόρκα αναμένεται να αναπτυχθεί στα νησιά, μεταφέροντας ενισχύσεις.

Αργά το απόγευμα η Aemet μείωσε το επίπεδο των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από το «κόκκινο» στο «πορτοκαλί» και για τα δύο νησιά.

Η κακοκαιρία αυτή σημειώθηκε περίπου έναν χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες του Οκτωβρίου του 2024 στη Βαλένθια, όπου έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 230 άνθρωποι.