Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία κάλεσαν τη Χαμάς να δώσει θετική απάντηση στην προτεινόμενη συμφωνία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μετέδωσε την Τρίτη το Axios, επικαλούμενο δύο πηγές με γνώση των συνομιλιών.

Όπως μετέδωσε το Axios, οι τρεις χώρες είναι οι μεσολαβητές με τους στενότερους δεσμούς με τη Χαμάς και έχουν την κύρια ευθύνη για τη διαβίβαση μηνυμάτων ανάμεσα στους τρομοκράτες, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναμένουν η Χαμάς να δώσει μια γενικά θετική απάντηση στην πρόταση Τραμπ, με ορισμένες επιφυλάξεις.

Το βράδυ της Δευτέρας, ενώ ο Τραμπ παρουσίαζε το σχέδιό του στον κόσμο, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι, και ο επικεφαλής της αιγυπτιακής υπηρεσίας πληροφοριών, Χασάν Ρασάντ, το παρουσίαζαν σε αξιωματούχους της Χαμάς στην Ντόχα, σύμφωνα με πηγή με γνώση του θέματος.

Και οι δύο προέτρεψαν τη Χαμάς να το αποδεχθεί. Ο αλ-Θάνι συμβούλευσε τους ηγέτες της Χαμάς ότι αυτή ήταν η καλύτερη συμφωνία που μπορούσε να εξασφαλίσει γι’ αυτούς και δεν πρόκειται να βελτιωθεί πολύ περισσότερο, είπε η πηγή.

Ο αλ-Θάνι τόνισε επίσης ότι, με βάση τις συνομιλίες του με τον Τραμπ, ήταν βέβαιος πως ο Αμερικανός πρόεδρος είχε σοβαρή δέσμευση για τον τερματισμό του πολέμου. Είπε ότι αυτό αποτελούσε αρκετά ισχυρή εγγύηση για τη Χαμάς.

Ο αλ-Θάνι και ο Ρασάντ συναντήθηκαν ξανά με ηγέτες της Χαμάς στη Ντόχα την Τρίτη, αυτή τη φορά μαζί με τον επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών, Ιμπραήμ Καλίν.

Πριν από τη συνάντηση, ο αλ-Θάνι δήλωσε στο Αλ Τζαζίρα ότι ελπίζει «όλοι να εξετάσουν το σχέδιο με εποικοδομητικό τρόπο και να αρπάξουν την ευκαιρία να τελειώσει ο πόλεμος».

«Εμείς και η Αίγυπτος εξηγήσαμε στη Χαμάς κατά τη χθεσινή συνάντηση ότι ο κύριος στόχος μας είναι να σταματήσει ο πόλεμος. Το σχέδιο Τραμπ επιτυγχάνει τον βασικό στόχο του τερματισμού του πολέμου, αν και ορισμένα ζητήματα χρειάζονται διευκρίνιση και διαπραγμάτευση», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός του Κατάρ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι είναι έτοιμοι να συζητήσουν συγκεκριμένα αιτήματα της Χαμάς για διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις, αλλά δεν θα ξανανοίξουν ολόκληρο το σχέδιο προς συζήτηση.



