Σοβαρές καταγγελίες για παραβιάσεις θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν διατυπώνει αξιωματούχος του ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για απομάκρυνση τραυματισμένων διαδηλωτών από νοσοκομεία και συλλήψεις από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Οι αναφορές, που συνοδεύονται από καταγγελίες για λύτρα στις οικογένειες νεκρών, εντείνουν τη διεθνή ανησυχία για την κλιμάκωση της καταστολής των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στη χώρα.

Συγκεκριμένα, η Ειδική Εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για το Ιράν, Μάι Σάτο, δήλωσε επίσης στο Reuters, σε συνέντευξη μέσω βιντεοκλήσης, ότι οικογένειες αντιμετωπίζουν απαιτήσεις για λύτρα ύψους 5.000 έως 7.000 δολαρίων προκειμένου να παραλάβουν τις σορούς αγαπημένων τους προσώπων, ένα δυσβάσταχτο βάρος εν μέσω της επιδεινούμενης οικονομικής κρίσης στο Ιράν.

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που σάρωσαν τη χώρα από τον Δεκέμβριο έχουν οδηγήσει στη φονικότερη καταστολή από τις αρχές μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, προκαλώντας διεθνή καταδίκη. Το Ιράν έχει μπλοκάρει την πρόσβαση στο διαδίκτυο από τις 8 Ιανουαρίου.

Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA, με έδρα τις ΗΠΑ, εκτιμά ότι ο αριθμός των νεκρών που συνδέονται με τις ταραχές ανέρχεται σε 5.937, μεταξύ των οποίων 214 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ τα επίσημα κρατικά στοιχεία κάνουν λόγο για 3.117 νεκρούς. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τους αριθμούς.

Η Σάτο, η οποία είναι επίσης καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Birkbeck του Λονδίνου, δήλωσε ότι και η ίδια δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τον απολογισμό, ωστόσο πιστεύει ότι οι απώλειες υπερβαίνουν κατά πολύ τα επίσημα στοιχεία.

«Υπάρχουν πολλές αναφορές από ιατρικό προσωπικό (από πολλές επαρχίες σε όλο το Ιράν) που αναφέρουν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν εφόδους στα νοσοκομεία τους», είπε, προσθέτοντας ότι οικογένειες εμφανίζονταν την επόμενη ημέρα και οι συγγενείς τους δεν βρίσκονταν πλέον εκεί.

Ιατρικό προσωπικό στο Ιράν που μίλησε στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας επιβεβαίωσε ορισμένες από τις αναφορές της Σάτο.

«Δεκάδες ασθενείς βρίσκονταν στο νοσοκομείο μας με τραύματα από σφαίρες. Είχαν υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις και στη συνέχεια ήρθαν οι Φρουροί της Επανάστασης και τους πήραν όλους. Δεν γνωρίζουμε τι απέγιναν», δήλωσε γιατρός στη βόρεια πόλη Ραστ.

Μια νοσηλεύτρια και δύο γιατροί σε νοσοκομεία της Τεχεράνης δήλωσαν επίσης στο Reuters ότι μέλη των Φρουρών της Επανάστασης και της αστυνομίας επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις τους αναζητώντας αρχεία διαδηλωτών που είχαν νοσηλευτεί και είχαν λάβει εξιτήριο, προκειμένου να τους συλλάβουν.

«Έλεγχαν ακόμη και κάθε δωμάτιο στο νοσοκομείο, ψάχνοντας για τραυματισμένους διαδηλωτές», ανέφερε η νοσηλεύτρια.

Αποθαρρύνονται οι πολίτες από το να ζητήσουν ιατρική περίθαλψη

Τέτοιες ενέργειες δημιουργούν κλίμα φόβου, αποτρέποντας τους ανθρώπους από το να αναζητήσουν ιατρική περίθαλψη και αυξάνοντας τον κίνδυνο θανάτου ή επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας τους λόγω φόβου σύλληψης, είπε η Σάτο.

Η συμπεριφορά αυτή συνιστά επίσης σοβαρή παραβίαση της ιατρικής ουδετερότητας, πρόσθεσε.

Βάσει των Συμβάσεων της Γενεύης, γιατροί, νοσοκομεία και ασθενείς πρέπει να προστατεύονται ώστε να διασφαλίζεται αμερόληπτη φροντίδα.

Άοπλοι διαδηλωτές σε 31 επαρχίες του Ιράν έχουν δεχθεί πυρά στο στήθος και στο κεφάλι — με στόχευση ζωτικών οργάνων — ένδειξη χρήσης θανατηφόρας βίας χωρίς διακρίσεις από τις δυνάμεις ασφαλείας, δήλωσε η Σάτο, επικαλούμενη αναφορές.

Το Διεθνές Δίκαιο επιτρέπει τέτοια χρήση βίας, μόνο ως έσχατη λύση και με αναλογικό τρόπο.

«Σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό θα υποδείκνυε παράνομους θανάτους και αυθαίρετες δολοφονίες», είπε, προσθέτοντας ότι πρόσφατες αναφορές καταγράφουν επίσης αύξηση τραυματισμών στα μάτια από σκάγια.

Αναφερόμενη στις καταγγελίες για απαιτήσεις λύτρων από τις ιρανικές αρχές, η Σάτο σχολίασε: «Αυτή η πρακτική επιβαρύνει το πένθος με εκβιασμό».

Τέλος, η Σάτο πρόσθεσε ότι οι προσπάθειες του Ιράν να χαρακτηρίσει τους διαδηλωτές «τρομοκράτες» ή «ταραξίες» είναι βαθιά προβληματικές και αποσκοπούν στη δικαιολόγηση μιας βίαιης καταστολής ενός, όπως το χαρακτήρισε, τοπικού και αυθόρμητου κινήματος.