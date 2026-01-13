Καταδίκη της ΕΕ για τους νεκρούς στο Ιράν - Άμεσα οι νέες ευρωπαϊκές κυρώσεις
Καταδίκη της ΕΕ για τους νεκρούς στο Ιράν - Άμεσα οι νέες ευρωπαϊκές κυρώσεις

Η ΕΕ θα προτείνει «γρήγορα» περαιτέρω κυρώσεις εναντίον των υπευθύνων για την καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν, τόνισε την Τρίτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Ο αυξανόμενος αριθμός θυμάτων στο Ιράν είναι τρομακτικός. Καταδικάζω κατηγορηματικά την υπερβολική χρήση βίας και τη συνεχιζόμενη περιορισμό της ελευθερίας», ανέφερε η Γερμανίδα αξιωματούχος με ανάρτηση στης στο X.

«Θα προταθούν γρήγορα περαιτέρω κυρώσεις εναντίον των υπευθύνων για την καταστολή» πρόσθεσε.

