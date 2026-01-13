Καταδίκη της ΕΕ για τους νεκρούς στο Ιράν - Άμεσα οι νέες ευρωπαϊκές κυρώσεις

Η ΕΕ θα προτείνει «γρήγορα» περαιτέρω κυρώσεις εναντίον των υπευθύνων για την καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν, τόνισε την Τρίτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Ο αυξανόμενος αριθμός θυμάτων στο Ιράν είναι τρομακτικός. Καταδικάζω κατηγορηματικά την υπερβολική χρήση βίας και τη συνεχιζόμενη περιορισμό της ελευθερίας», ανέφερε η Γερμανίδα αξιωματούχος με ανάρτηση στης στο X.

The rising number of casualties in Iran is horrifying. I unequivocally condemn the excessive use of force and continued restriction of freedom.



The European Union has already listed the Islamic Revolutionary Guard Corps in its entirety under its human rights sanctions regime.…

«Θα προταθούν γρήγορα περαιτέρω κυρώσεις εναντίον των υπευθύνων για την καταστολή» πρόσθεσε.