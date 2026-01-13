Κίνα για δασμούς Τραμπ λόγω Ιράν: Θα προστατεύσουμε αποφασιστικά τα συμφέροντά μας

Την πρόθεσή της να υπερασπιστεί «αποφασιστικά» τα συμφέροντά της, εξέφρασε σήμερα η Κίνα, μετά την ανακοίνωση Τραμπ ότι θα επιβάλλει τελωνειακούς δασμούς 25% σε χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με το Ιράν, όπου συνεχίζονται οι μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις με τις εκατοντάδες νεκρούς.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ ανέφερε αρχικά κατά τη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων ότι «ανέκαθεν πιστεύαμε ότι δεν υπάρχουν κερδισμένοι σ' έναν εμπορικό πόλεμο και η Κίνα θα προστατεύσει αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα θεμιτά συμφέροντά της»

Εν συνεχεία επανέλαβε ότι η Κίνα αντιτίθεται σε πιθανές αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα.

Σε ερώτηση σχετικά με την ασφάλεια των Κινέζων πολιτών και των τουριστών στο Ιράν, η εκπρόσωπος τόνισε ότι το Πεκίνο παρακολουθεί «προσεκτικά την εξέλιξη της κατάστασης» και θα λάβει «όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει την ασφάλεια των Κινέζων υπηκόων».

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επιπρόσθετους δασμούς 25% σε κάθε χώρα που συναλλάσσεται με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα μέσω Truth Social ότι οποιαδήποτε χώρα έχει εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν θα υποστεί επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς 25% από τις ΗΠΑ, απόφαση που χαρακτήρισε «οριστική», διευκρινίζοντας ότι «τίθεται σε ισχύ άμεσα».

«Από τώρα και στο εξής, οποιαδήποτε χώρα κάνει επιχειρηματικές συναλλαγές με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα πληρώνει δασμό 25% σε κάθε και οποιαδήποτε συναλλαγή με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτή η απόφαση είναι τελική και αμετάκλητη. Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Άλλωστε, η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου καταγράφεται εν μέσω συνεχιζόμενων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στην Ισλαμική Δημοκρατία και πληροφοριών για εκατοντάδες νεκρούς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει φάσμα μέτρων, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών επιλογών, για να ενταθεί η πίεση στην Τεχεράνη, καθώς οι ηγεσίες των δυο κρατών, καθώς και του Ισραήλ, ανταλλάσσουν συνεχώς απειλές τις τελευταίες ημέρες. Σημειώνεται ότι, ο Αμερικανός πρόεδρος με την ανάρτησή του αυτή αναφέρεται σε Ρωσία, Κίνα και Βόρεια Κορέα.