Κασπία Θάλασσα: Για πρώτη φορά ουκρανικά drones χτύπησαν ρωσική πετρελαιοπηγή

Ουκρανικά drones χτύπησαν για πρώτη φορά μια πετρελαιοπηγή που ανήκει στη Ρωσία στην Κασπία Θάλασσα, διακόπτοντας την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου από την εγκατάσταση, ανέφερε πηγή της υπηρεσίας ασφαλείας SBU της Ουκρανίας στο Reuters την Πέμπτη.

Η πηγή ανέφερε ότι τα drones της SBU χτύπησαν την πετρελαιοπηγή Filanovsky, η οποία ανήκει στη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Lukoil. Η πηγή ανέφερε ότι καταγράφηκαν τουλάχιστον τέσσερις επιθέσεις στο στόχο.

Παράλληλα, η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου έχει διακοπεί λόγω της επίθεσης.