Κακοκαιρία Fern στις ΗΠΑ: Τουλάχιστον 11 νεκροί, πάνω από 1 εκατ. νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Στην «κατάψυξη» βρίσκεται από την Κυριακή το μεγαλύτερος μέρος των ΗΠΑ λόγω της κακοκαιρίας Fern που σαρώνει τη χώρα, έχοντας αφήσει πίσω της και μέχρι στιγμής τουλάχιστον 11 νεκρούς και πολλά προβλήματα στις αμερικανικές πολιτείες.

Προειδοποιήσεις για χειμερινή καταιγίδα εκδόθηκαν για το μεγαλύτερο μέρος του ανατολικού τρίτου των Ηνωμένων Πολιτειών, που καλύπτει 118 εκατομμύρια ανθρώπους, καθώς η έντονη ψύχρα έθεσε σε δοκιμασία τον ενεργειακό εφοδιασμό σε ορισμένες περιοχές, και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προέβλεψε εκτεταμένες και παρατεταμένες διαταραχές στις μετακινήσεις.

Σύμφωνα με το Reuters, εκτιμάται ότι 157 εκατομμύρια Αμερικανοί προειδοποιήθηκαν να ντυθούν ζεστά για να αντιμετωπίσουν το κρύο, που κυμαίνεται από θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν κατά μήκος των καναδικών συνόρων έως θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν μέχρι τον Κόλπο του Μεξικού.

Η αρκτική καταιγίδα συνοδεύτηκε από ισχυρούς ανέμους που προκάλεσαν συνθήκες ψύχους —μια μέτρηση του πόσο κρύο αισθάνεται κανείς με βάση το ρυθμό απώλειας θερμότητας από το σώμα που έφτασαν τους -50 βαθμούς Φαρενάιτ στις βόρειες πεδιάδες.

Μερικές από τις ισχυρότερες χιονοπτώσεις, με ύψος έως και 30 εκατοστά ή και περισσότερο από την έναρξη της καταιγίδας την Παρασκευή, καταγράφηκαν την Κυριακή σε περιοχές του Κολοράντο, του Ιλινόις, της Ιντιάνα, του Μισούρι, του Νιου Τζέρσεϊ, της Νέας Υόρκης και της Πενσυλβανίας.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθυ Χοτσούλ, δήλωσε ότι κινητοποίησε τις δυνάμεις της Εθνοφρουράς στη Νέα Υόρκη, το Λονγκ Άιλαντ και την κοιλάδα του Χάντσον για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης που προκάλεσε η καταιγίδα.

Η έντονη χιονόπτωση, ο πάγος και οι άνεμοι έπληξαν ιδιαίτερα τις αεροπορικές μεταφορές, με τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες να αναγκάζονται να ακυρώσουν περισσότερες από 11.000 πτήσεις στις ΗΠΑ που είχαν προγραμματιστεί για την Κυριακή, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης της βιομηχανίας FlightAware.com.

Το Εθνικό Αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρήγκαν, που βρίσκεται στη βόρεια Βιρτζίνια, ακριβώς απέναντι από τον ποταμό Ποτόμακ από την Ουάσιγκτον, έκλεισε ουσιαστικά εντελώς.

Τα αεροδρόμια που εξυπηρετούν άλλες μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές, όπως η Νέα Υόρκη, η Φιλαδέλφεια και η Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, ακύρωσαν τουλάχιστον το 80% των πτήσεων της Κυριακής, σύμφωνα με τα στοιχεία της FlightAware.

Οι διακοπές ρεύματος ήταν εκτεταμένες σε ολόκληρο το Νότο, όπου η παγωμένη βροχή δημιούργησε στρώματα πάγου πάχους έως και 2,5 εκατοστών, ρίχνοντας κλαδιά δέντρων και γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Περισσότερα από 1 εκατομμύριο σπίτια και επιχειρήσεις σε οκτώ πολιτείες, από το Τέξας έως τις Καρολίνες, έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στο αποκορύφωμα της καταιγίδας την Κυριακή, σύμφωνα με στοιχεία των εταιρειών κοινής ωφέλειας που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο. Το Τενεσί υπέστη τις μεγαλύτερες απώλειες ενέργειας, με περίπου το ένα τρίτο του συνόλου των διακοπών ρεύματος.

Περισσότεροι από 800.000 καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος παρέμεναν χωρίς ρεύμα σύμφωνα με το PowerOutage.us.

Σε περιοχές της μεσοατλαντικής ακτής, η έντονη χιονόπτωση νωρίς το πρωί έδωσε τη θέση της σε χιονόνερο και παγωμένη βροχή, επιδεινώνοντας τις επικίνδυνες συνθήκες οδήγησης και δυσκολεύοντας το έργο των συνεργείων καθαρισμού των δρόμων.

Η μετεωρολογική υπηρεσία ανέφερε ότι έντονη παγοποίηση παρατηρήθηκε σε ολόκληρη την εσωτερική περιοχή της ανατολικής ακτής, μέχρι και την Ατλάντα, καθώς το σύστημα χαμηλής πίεσης που προκάλεσε την καταιγίδα κινήθηκε προς τα βουνά των Αππαλαχίων.

Χαρακτηρίζοντας την καταιγίδα «ιστορική», ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε το Σάββατο την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε δώδεκα πολιτείες, κυρίως στο μεσοδυτικό τμήμα των ΗΠΑ. Δεκαεπτά πολιτείες και η Περιφέρεια της Κολούμπια κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω καιρικών συνθηκών το Σάββατο.

Το υπουργείο Ενέργειας εξέδωσε το Σάββατο έκτακτη διαταγή που εξουσιοδοτεί το Συμβούλιο Ηλεκτρικής Αξιοπιστίας του Τέξας να αναπτύξει εφεδρικούς πόρους παραγωγής ενέργειας σε κέντρα δεδομένων και άλλες σημαντικές εγκαταστάσεις, με στόχο τον περιορισμό των διακοπών ρεύματος στην πολιτεία.

Την Κυριακή, το υπουργείο Ενέργειας εξέδωσε έκτακτη διαταγή που εξουσιοδοτεί τον διαχειριστή δικτύου PJM Interconnection να χρησιμοποιήσει «συγκεκριμένους πόρους» στην περιοχή του Μεσοατλαντικού, ανεξάρτητα από τους περιορισμούς που επιβάλλουν οι πολιτειακοί νόμοι ή οι περιβαλλοντικές άδειες.

Ενώ το σύστημα της καταιγίδας αναμενόταν να απομακρυνθεί από την ανατολική ακτή προς τον Ατλαντικό τη Δευτέρα, προβλέπεται ότι θα ακολουθήσει περισσότερος αρκτικός αέρας, παρατείνοντας τις συνθήκες παγετού και παγετού για τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία.

«Η κατάσταση με αυτή την καταιγίδα είναι αρκετά μοναδική, ακριβώς επειδή θα παραμείνει κρύο για ένα χρονικό διάστημα», δήλωσε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ. «Ο πάγος που έχει πέσει θα κρατήσει αυτές τις γραμμές (ηλεκτρικού ρεύματος) βαριές, ακόμα και αν δεν έχουν πέσει αμέσως».