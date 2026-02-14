Ιταλία: Νέο περιστατικό δολιοφθοράς στους σιδηροδρόμους εν μέσω των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Σοβαρές καθυστερήσεις άνω της μίας ώρας σημειώθηκαν το Σάββατο σε σιδηροδρομικά δρομολόγια που διέρχονται από το κέντρο της Ιταλίας, έπειτα από νέο περιστατικό που εξετάζεται ως δολιοφθορά εν μέσω των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Σύμφωνα με το Reuters, επηρεάστηκαν οι συνδέσεις μεταξύ Νάπολης και Ρώμης, καθώς και η γραμμή προς τη Φλωρεντία, προκαλώντας σημαντική αναστάτωση στις μετακινήσεις.

Ο υπουργός Μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι καταδίκασε τις ενέργειες, μετά από παρόμοια περιστατικά το προηγούμενο Σάββατο και ακόμη ένα νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, την ώρα που η Ιταλία φιλοξενεί τους Αγώνες στο Μιλάνο και την Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο (6–22 Φεβρουαρίου).

«Πρόκειται για απεχθείς εγκληματικές πράξεις που στρέφονται κατά των εργαζομένων και της Ιταλίας», ανέφερε, προειδοποιώντας ότι τα περιστατικά θέτουν ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο.

Οι αρχές ερευνούν καμένα καλώδια στη γραμμή υψηλής ταχύτητας Ρώμης–Νάπολης, καθώς και δύο ακόμη πιθανά περιστατικά βανδαλισμού μεταξύ Ρώμης και Φλωρεντίας. Σύμφωνα με την εθνική αστυνομία, οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σαφώς σε εγκληματικές ενέργειες.

Η σιδηροδρομική και πολιτική αστυνομία συντάσσουν έκθεση που θα διαβιβαστεί στην εισαγγελία της Ρώμης για την επίσημη έναρξη ποινικής έρευνας.

Υπενθυμίζεται ότι, αναρχική ομάδα είχε αναλάβει την ευθύνη για επίθεση στο σιδηροδρομικό δίκτυο το προηγούμενο Σάββατο, πρώτη πλήρη ημέρα των Αγώνων, όταν ζημιές κοντά στην Μπολόνια προκάλεσαν καθυστερήσεις έως και δυόμισι ωρών σε δρομολόγια υψηλής ταχύτητας, Intercity και περιφερειακές γραμμές.

