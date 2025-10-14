Ιταλία: Η Μελόνι κόβει 9 δισ. ευρώ σε φόρους για τα μεσαία εισοδήματα

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία σχεδιάζει να προχωρήσει σε φοροελαφρύνσεις 9 δισ. ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη το υπουργείο Οικονομικών της τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Ρώμη θα μειώσει τους φόρους από 35% σε 33% για εισοδήματα μεταξύ 28.001 και 50.000 ευρώ, ένα κεντρικό σημείο τόσο της προεκλογικής της εκστρατείας όσο και της θητείας της Μελόνι.

Τα μέτρα για τη σταδιακή μείωσης του αντίκτυπου της φορολογίας στους χαμηλόμισθους και την απλοποίηση του συστήματος έχουν εμφανιστεί συχνά στις δημοσιονομικές ανακοινώσεις από την ανάληψη των καθηκόντων της το 2022.

Ο υπουργός Οικονομικών Τζανκάρλο Τζορτζέτι δήλωσε ότι οι περικοπές θα γίνουν σε ένα σενάριο που χαρακτηρίζεται από «ισχυρά στοιχεία αβεβαιότητας», με την κυβέρνηση να προσπαθεί να στηρίξει την αγοραστική δύναμη, παραμένοντας ταυτόχρονα δημοσιονομικά υπεύθυνη.

Οι άλλες δύο φορολογικές κλίμακες -23% για μισθούς έως 28.000 ευρώ ετησίως και 43% για μισθούς άνω των 50.000 ευρώ- θα παραμείνουν αμετάβλητες.

Η πρόκληση για την Ιταλία είναι να καταστήσει αυτές τις αλλαγές βιώσιμες, ενώ παράλληλα αγωνίζεται με χαμηλή οικονομική ανάπτυξη, που φέτος αναμένεται να φτάσει μόλις το 0,5%, και τεράστια χρέη που υπερβαίνουν κατά πολύ το 130% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.

Μέχρι στιγμής, ο Τζορτζέτι έχει καταφέρει να διατηρήσει τη χώρα σε πορεία δημοσιονομικής συγκράτησης και μάλιστα ανακοίνωσε ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ιταλίας θα φτάσει το ανώτατο όριο του 3% του ΑΕΠ της ΕΕ ήδη φέτος.

Ωστόσο, αυτή η ισορροπία γίνεται όλο και πιο περίπλοκη καθώς αυξάνονται οι δαπάνες. Εκτός από τις υποσχεθείσες φορολογικές μειώσεις, η Μελόνι έχει δεσμευτεί να επιτύχει τον στόχο του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% έως το 2035.

Άλλες πηγές χρηματοδότησης θα προέλθουν από το χαμηλότερο κόστος δανεισμού και τη δημοσιονομική επιβάρυνση, η οποία έχει ωθήσει πολλούς ανθρώπους σε υψηλότερες φορολογικές κλίμακες, μειώνοντας έτσι την αγοραστική τους δύναμη, αλλά αυξάνοντας τις φορολογικές εισπράξεις, ένα φαινόμενο που η Μελόνι προσπαθεί εν μέρει να αντισταθμίσει με τις φορολογικές της περικοπές.

Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης, κίνητρα για τις κατασκευές, καθώς και μέτρα για την αύξηση των μισθών σύμφωνα με την αύξηση του κόστους ζωής.