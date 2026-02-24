Ισχυρή χιονοθύελλα τύπου nor’easter έπληξε τις βορειοανατολικές ΗΠΑ, προκαλώντας παραλύσεις στις μετακινήσεις, μαζικές ακυρώσεις πτήσεων, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και ιστορικά επίπεδα χιονόπτωσης σε πολλές πολιτείες.

Σύμφωνα με τη Washington Post, περιοχές σε τουλάχιστον πέντε πολιτείες — Νιου Τζέρσεϊ, Νέα Υόρκη, Κονέκτικατ, Ρόουντ Άιλαντ και Μασαχουσέτη — κατέγραψαν χιονόπτωση άνω των 60 εκατοστών έως νωρίς το πρωί της Τρίτης.

Στη Βοστώνη και στα τρία μεγάλα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες επιπτώσεις, ενώ εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν.

Η βαριά χιονόπτωση σε συνδυασμό με ανέμους που έφτασαν τα 80–145 χλμ./ώρα προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτροδότηση. Μέχρι το πρωί της Τρίτης, περίπου οι μισοί είχαν επανασυνδεθεί, όμως μεγάλες περιοχές της Μασαχουσέτης παρέμεναν χωρίς ρεύμα.

📌New York City in the USA has been hit by heavy snowfall 🇺🇸

(February 23, 2026) #Breakıngnews pic.twitter.com/uOfJJSdUaT — KASİDE (@zakkumec) February 24, 2026

Η καταιγίδα, τύπου nor’easter και συγκρίσιμη σε ισχύ με τυφώνα κατηγορίας 2, έφερε ιστορικά επίπεδα χιονόπτωσης. Στο Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ καταγράφηκαν 96 εκατοστά, η μεγαλύτερη χιονοθύελλα στην ιστορία της πόλης. Στο Νιούαρκ έπεσαν 69 εκατοστά, η δεύτερη μεγαλύτερη καταγραφή.

Aspecto del Central Park de New York, después de la tormenta de nieve, caída en las últimas horas. pic.twitter.com/bvqqUgh1rL — Orlando Curioso (@Orlando71156528) February 24, 2026

Στη Νέα Υόρκη, όπου σε ορισμένες περιοχές το χιόνι ξεπέρασε τα 50 εκατοστά, οι αρχές επέβαλαν περιορισμούς στις μετακινήσεις, ενώ σχολεία και επιχειρήσεις παρέμειναν κλειστά. Οι υπηρεσίες καθαριότητας κινητοποίησαν χιλιάδες εργαζομένους για τον καθαρισμό δρόμων και πεζοδρομίων, προειδοποιώντας ότι η πλήρης αποκατάσταση θα απαιτήσει χρόνο.

¡Amanecer blanco en Nueva York!



La tormenta invernal que pegó en la Costa Oeste de Estados Unidos también dejó postales increíbles tras la salida del sol.



Una ciudad pintada de blanco deslumbró a neoyorquinos y turistas. pic.twitter.com/rfZ6sNoBaT — MGM Noticias (@MgmPuebla) February 24, 2026

Σε όλη την περιοχή καταγράφηκαν εκατοντάδες τροχαία ατυχήματα και εγκαταλελειμμένα οχήματα, ενώ ισχυροί άνεμοι και χιονοστιβάδες χιονιού περιόρισαν την ορατότητα και δυσχέραναν τις επιχειρήσεις καθαρισμού.

Επτά πολιτείες κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι ισχυροί άνεμοι και το δριμύ ψύχος θα συνεχιστούν, ενώ νέο σύστημα κακοκαιρίας ενδέχεται να πλήξει εκ νέου την περιοχή τις επόμενες ημέρες.