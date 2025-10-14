Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκαν οι τέσσερις σοροί των ομήρων που επέστρεψε η Χαμάς

Οι σοροί των τεσσάρων ομήρων που η Χαμάς επέστρεψε στο Ισραήλ το βράδυ της Δευτέρας ταυτοποιήθηκαν από τους ιατροδικαστές και οι οικογένειές τους έχουν ενημερωθεί, σύμφωνα με τις IDF.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι εκπρόσωποί του ενημέρωσαν τις οικογένειες του Γκάι Ιλούζ, (26 ετών), του Νεπαλέζου Μπίπιν Τζόσι, (23 ετών), και δύο άλλων ομήρων, των οποίων τα ονόματα θα ανακοινωθούν αργότερα, ότι τα πτώματά τους έχουν επιστραφεί.

Η Χαμάς ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι επέστρεψε επίσης τα πτώματα του Γιόσι Σαράμπι και του αξιωματικού των IDF, λοχαγού Ντάνιελ Περέζ.

Σύμφωνα με το στρατό, που επικαλείται πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, ο Ιλούζ τραυματίστηκε και απήχθη ζωντανός από τρομοκράτες της Χαμάς κοντά στην περιοχή Τελ Γκάμα στα σύνορα της Γάζας, αφού έφυγε από το μουσικό φεστιβάλ της Nova κοντά στο Ρέιμ το πρωί της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Ο Ιλούζ πέθανε από τα τραύματά του κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του στη Γάζα, αφού δεν έλαβε ιατρική περίθαλψη, σύμφωνα με τον IDF.

Ο Τζόσι, ένας Νεπαλέζος φοιτητής γεωπονίας, του οποίου ο θάνατος δεν είχε επιβεβαιωθεί επίσημα από το Ισραήλ μέχρι τώρα, απήχθη από ένα καταφύγιο για βόμβες στο κιμπούτς Αλουμίν.

Ο IDF εκτιμά ότι δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του τους πρώτους μήνες του πολέμου.

Τα τελικά συμπεράσματα θα καθοριστούν μόλις το ιατροδικαστικό ινστιτούτο Abu Kabir ολοκληρώσει τις εξετάσεις σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου τους, προσθέτει ο IDF.

Ο στρατός επαναλαμβάνει ότι «η Χαμάς πρέπει να τηρήσει τη συμφωνία και να καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες για την επιστροφή όλων των πτωμάτων», αφού η τρομοκρατική οργάνωση επέστρεψε χθες μόνο τα πτώματα τεσσάρων από τους 28 νεκρούς ομήρους.