Ξεκίνησε η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στο Λίβανο - Βομβαρδίζονται θέσεις της Χεζμπολάχ

Στρατιώτες των IDF εισήλθαν στο νότιο Λίβανο στο πλαίσιο της στρατιωτικής επιχείρησης κατά θέσεων της Χεζμπολάχ το βράδυ της Δευτέρας, καθώς η σύγκρουση με την τρομοκρατική επιχείρηση συνεχίζει να κλιμακώνεται, ανέφερε το AFP.

Παράλληλα, τα λιβανέζικα ΜΜΕ μεταδίδουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σφοδρός βομβαρδισμός προς το συνοριακό χωριό Wazzani, κοντά στο Ghajar, από το ισραηλινό πυροβολικό. Η Jerusalem Post αναφέρει ότι οι IDF έχουν εξαπολύσει μαζικά πυρά αρμάτων μάχης σε συγκεκριμένες θέσεις στον νότιο Λίβανο και η Haaretz ότι εξαπολύθηκαν πυρά αρμάτων και πυροβολικού.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ ενημέρωσε την Ουάσινγκτον πως ξεκίνησε «περιορισμένης κλίμακας» χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο, την ώρα που οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

Το Ισραήλ διεξάγει «αυτήν τη στιγμή» περιορισμένης κλίμακας χερσαίες επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, ενημέρωσε τους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών. «Μας ενημέρωσαν ότι διεξάγουν αυτήν τη στιγμή περιορισμένης κλίμακας χερσαίες επιχειρήσεις με στόχο υποδομές της Χεζμπολάχ κοντά στα σύνορα», διευκρίνισε ο Μάθιου Μίλερ, επικαλούμενος την ενημέρωση της Ουάσινγκτον από την ισραηλινούς αξιωματούχους.

Αργά το βράδυ οι Ισραηλινές Δυνάμεις κήρυξαν στρατιωτική ζώνη σε τρεις ισραηλινές περιοχές (Μετουλά, Μισγκάβ Αμ και Κφαρ Γκιλαντί) κοντά στα σύνορα με το νότιο Λίβανο, δείχνοντας ότι από εκεί θα ξεκινήσει η εισβολή στον Λίβανο.

Η επιβολή του συγκεκριμένου μέτρου φέρει την υπογραφή του επικεφαλής της Βόρειας Διοίκησης των IDF, Όρι Γκόρντιν. «Ο ισραηλινός στρατός διευκρινίζει ότι η είσοδος σε αυτήν την περιοχή απαγορεύεται αυστηρά», υπογραμμίζει ο υποστράτηγος Γκόρντιν.

Σχετικό χάρτη με τις περιοχές δημοσιεύουν οι Times of Israel.

Λιβανέζικα στρατεύματα εθεάθησαν να αποσύρονται από αρκετές θέσεις τους στα νότια σύνορα της χώρας, υποχωρώντας έως και 5 χιλιόμετρα βορειότερα, σύμφωνα με αναφορές αξιωματούχων και κατοίκων παραμεθόριων περιοχών, στο Reuters.

Είχε προηγηθεί δημοσίευμα της Washington Post, το οποίο ανέφερε ότι η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ ήταν θέμα ωρών καθώς πλέον για την εξέλιξη είχε ενημερωθεί και η αμερικανική ηγεσία, ενώ επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο, σημείωνε ότι οι ισραηλινοί επρόκειτο να προχωρήσουν σε μία περιορισμένης κλίμακας επέμβαση και θα επικεντρωθεί στην καταστροφή εκτοξευτών πυραύλων της Χεζμπολάχ και όπλων και άλλων υποδομών, και στη συνέχεια την απόσυρση των δυνάμεων.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ τόνισε σε στρατιώτες ότι «η εξόντωση του (ηγέτη της Χεζμπολάχ) Νασράλα είναι ένα σημαντικό βήμα, αλλά δεν είναι το τελευταίο» στον αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν σε αμερικανικά ΜΜΕ ότι το Ισραήλ ενδέχεται να εξαπολύσει μια περιορισμένης κλίμακας εισβολή στον Λίβανο εντός των επόμενων ωρών. Το Associated Press μετέδωσε ότι σύμφωνα με δύο αξιωματούχους το Ισραήλ έχει εξαπολύσει μικρές επιδρομές ακριβείας στα σύνορα με τον Λίβανο και σχεδιάζεται μια μεγαλύτερη χερσαία επιχείρηση.

Οι θέσεις που έχουν λάβει τα ισραηλινά στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί στα βόρεια σύνορα της χώρας υποδηλώνουν ότι ενδεχομένως να επίκειται χερσαία εισβολή στον Λίβανο, δήλωσε ένας ακόμα Αμερικανός αξιωματούχος στο διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε στο Reuters υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του, αρνήθηκε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με την ανάπτυξη των ισραηλινών στρατευμάτων στην περιοχή και να προβεί σε περαιτέρω σχόλια.

Αναφέροντας μια πιθανή επικείμενη ισραηλινή χερσαία επιχείρηση στο νότιο Λίβανο, το ισραηλινό Channel 12 news μετέδωσε ότι το μήνυμα προς τις ΗΠΑ ήταν επίσης ότι ο στόχος της εκστρατείας του Ισραήλ στον Λίβανο είναι να διευκολυνθεί η ασφαλής επιστροφή των κατοίκων του Βορρά και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να καταστεί δυνατή η μακροπρόθεσμη διπλωματική συμφωνία που προσπαθεί να επιτύχει από το προηγούμενο έτος ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Άμος Χοχστάιν.

Την ίδια στιγμή τα ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως «προετοιμάζεται για τα επόμενα βήματα στις μάχες», γνωστοποιώντας ότι ο αρχηγός της Βόρειας Διοίκησης ενέκρινε πρόσφατα σχέδια τακτικής μάχης με αξιωματικούς που θα μπορούσαν ενδεχομένως να εμπλακούν σε μια χερσαία επίθεση στον Λίβανο.

Το IDF ανακοίνωσε ότι ο αρχηγός της Βόρειας Διοίκησης Υποστράτηγος Όρι Γκόρντιν συναντήθηκε με τους διοικητές της 98ης, 36ης και 91ης μεραρχίας και ενέκρινε σχέδια μαζί τους τις τελευταίες ημέρες.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι τις τελευταίες ημέρες, η 188η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία πραγματοποίησε ασκήσεις κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο και οι αμυντικές μονάδες πραγματοποίησαν επίσης ασκήσεις προσομοίωσης «διάφορων σεναρίων». Η ενημέρωση έρχεται λίγες μέρες αφότου ο αρχηγός του επιτελείου του IDF Ερζί Χαλέβι ενέκρινε τα γενικά σχέδια μάχης.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα (30/9) ότι κατέστρεψαν με αεροπορική επιδρομή μια αποθήκη πυραύλων εδάφους-αέρος της Χεζμπολάχ, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βηρυτού. Σύμφωνα με τους IDF, η αποθήκη με τους αντιαεροπορικούς πυραύλους βρισκόταν περίπου 1,5 χλμ μακριά από το αεροδρόμιο.

«Οι πύραυλοι εδάφους-αέρος αποτελούν απειλή για τον διεθνή εναέριο χώρο, για τα επιβατικά αεροπλάνα και μπορούν να πλήξουν οποιοδήποτε αεροσκάφος που πετά στον εναέριο χώρο του Λιβάνου», τόνισε ο στρατός.

