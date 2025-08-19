Σημείο καμπής η ΔΕΘ - Οι τελευταίες πινελιές στο πακέτο μέτρων

Η επιστροφή στους κανονικούς ρυθμούς για το κυβερνητικό επιτελείο σηματοδοτείται από την έναρξη των εντατικών συσκέψεων για την κατάρτιση του τελικού «πακέτου» ανακοινώσεων, στις οποίες θα προβεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το πρώτο σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου.

Το βράδυ της 6ης Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει ουσιαστικά τον οικονομικό «οδικό χάρτη» του κυβερνητικού σχεδιασμού για το 2026, δίνοντας το στίγμα της οικονομικής πολιτικής, που χαράσσει για τον τελευταίο πλήρη χρόνο της θητείας του, δεδομένου ότι ο ίδιος έχει προσδιορίσει τον χρόνο των εκλογών την άνοιξη του 2027.

Αυτός είναι και ο λόγος, που το φετινό «πακέτο» της ΔΕΘ αποκτά χαρακτηριστικά «σφραγίδας» για την κυβέρνηση, αφού καλείται, μετά από συνεχείς χρονιές θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων, να κάνει πράξη την «απόδοση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στους πολίτες», όπως συχνά περιγράφουν κυβερνητικά στελέχη.

Ένα πακέτο που ξεκινά από τα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ - με κάποια στελέχη να «επεκτείνουν» έως τα 2 δισ. το κόστος των επικείμενων μέτρων και περίοδο εφαρμογής τμηματικά τους πρώτους μήνες του επόμενου έτους. Βασική πηγή χρηματοδότησης του πακέτου αυτού, η υπεραπόδοση των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής, τα έσοδα από την φορολογία ευρύτερα και η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού συνολικά, με το πρωτογενές πλεόνασμα να έχει ξεπεράσει κατά πολύ τους στόχους.

Στους διαθέσιμους πόρους προστίθενται και τα 500 εκατομμύρια ευρώ, που η χώρα έχει εξασφαλίσει από την ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες, που θεσπίστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η μεσαία τάξη έχει ήδη προεξοφληθεί ότι θα αποτελεί τον «πυρήνα» των ανακοινώσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη και τον πρώτο πυλώνα του φετινού πακέτου της ΔΕΘ, με κεντρικό στόχο την ενίσχυση των εισοδημάτων. Η μείωση της φορολογίας -που θα τεθεί σε ισχύ για τους μισθωτούς από τον Ιανουάριο, με μικρότερη παρακράτηση φόρου στις αποδοχές τους- όπως και οι αλλαγές που σχεδιάζονται στους φορολογικούς συντελεστές για εισοδήματα έως και 50.000 ευρώ, λένε οι πληροφορίες, αναμένεται να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον, με την κυβέρνηση να σημειώνει ότι τα μέτρα αυτά έρχονται να προστεθούν στην μείωση 72 φόρων, που έχει γίνει έως σήμερα, αλλά και στις αυξήσεις του κατώτατου και των μέσων μισθών, που έχουν συντελεστεί.

Αλλαγές στα τεκμήρια, αύξηση του αφορολόγητου και επιπλέον φορολογικές ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά, περιλαμβάνονται στον κυβερνητικό σχεδιασμό, που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, στοχεύοντας, παράλληλα, στην ενίσχυση των πολιτικών για το δημογραφικό, που η ίδια η κυβέρνηση έχει θέσει ως προτεραιότητα.

Δεύτερος πυλώνας των ανακοινώσεων θα είναι τα μέτρα για τους συνταξιούχους. Μετά την καθιέρωση του επιδόματος των 250 ευρώ κάθε Δεκέμβριο για τους χαμηλοσυνταξιούχους και τις αυξήσεις στις συντάξεις, που δόθηκαν φέτος, στο «τραπέζι» μπαίνει πλέον η προοπτική κατάργησης της προσωπικής διαφοράς. Ένα μέτρο, που φαίνεται να «κλειδώνει» και θα ανακοινωθεί στις 6 Σεπτεμβρίου, αλλάζοντας επί της ουσίας τα δεδομένα για τους συνταξιούχους.

Τρίτος πυλώνας των οικονομικών μέτρων, που θα ανακοινωθούν, αναμένεται να αφορά τα σώματα ασφαλείας, δηλαδή την Αστυνομία, το Λιμενικό και την Πυροσβεστική, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει παραπέμψει στη φετινή ΔΕΘ για τις σχετικές ανακοινώσεις, όταν καταγραφόταν ένα έντονο κύμα δυσαρέσκειας από τα μέλη τους, που δεν περιλαμβάνονταν στις αυξήσεις που δόθηκαν στους ενστόλους πριν από μερικούς μήνες.

Η ενίσχυση των εισοδημάτων αποτελεί για την κυβέρνηση κεντρικό στόχο και, όπως το Μέγαρο Μαξίμου συχνά επισημαίνει, την μοναδική απάντηση στο συνεχές πρόβλημα της ακρίβειας, που εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο στην αξιολόγηση των πολιτών, πλήττοντας εκτός από τα οικονομικά των νοικοκυριών και την εικόνα της κυβέρνησης.

Στο πακέτο της ΔΕΘ θα επιχειρηθεί να περιλαμβάνονται και μέτρα, που θα στοχεύουν σε ένα ακόμη από τα μείζονα προβλήματα, αυτό της στέγασης. Η στεγαστική κρίση παραμένει παρούσα, παρά τα μέτρα, που κατά διαστήματα ανακοινώνονται για την διάθεση στην αγορά των «κλειστών» ακινήτων ή τον περιορισμό αυτών που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση.

Τα αποτελέσματα έως τώρα δεν αλλάζουν την μεγάλη εικόνα, με το κυβερνητικό επιτελείο να επεξεργάζεται μέτρα, που θα μπορούσαν πραγματικά να αλλάξουν τους συσχετισμούς στην προσφορά.

Η ίδια η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει όλο το προηγούμενο διάστημα υψηλές προσδοκίες για την φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σαφής στόχος είναι οι πολίτες, κυρίως όσοι τα προηγούμενα χρόνια και κυρίως την περίοδο της κρίσης, επλήγησαν, να δουν πλέον ότι γίνονται συμμέτοχοι στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη.

Στόχος, όμως, του Μεγάρου Μαξίμου είναι και η κυβέρνηση να επιτύχει να δώσει ένα τέτοιο στίγμα προθέσεων και συγκροτημένου σχεδίου, που θα της δώσει ώθηση ανάκαμψης για τον περίπου ενάμιση χρόνο που απομένει έως την λήξη της θητείας της και την διεκδίκηση μιας τρίτης εντολής διακυβέρνησης.