Οι κανόνες της πολιτικής του Μόρτον Μπλάκγουελ - Χωρίς πλάνο, είσαι θήραμα

Η πολιτική δεν είναι πεδίο για ρομαντικούς. Δεν επιβραβεύει τις καλές προθέσεις, ούτε συγχωρεί την απειρία. Επιβραβεύει τον σχεδιασμό, την πειθαρχία και τη στρατηγική. Αυτό είναι το βασικό δίδαγμα των «Νόμων της Πολιτικής Δράσης» που διατύπωσε ο Μόρτον Μπλάκγουελ, βετεράνος της πολιτικής εκπαίδευσης και φίλος από τα χρόνια μου στο Leadership Institute.

Στην εποχή των επαγγελματιών της εξουσίας, των δημοσκοπικών προφητών και των πολιτικών influencers, ξεχνάμε συχνά τι πραγματικά είναι η πολιτική: συλλογική δράση για την αλλαγή της κοινωνίας μέσα από πειθαρχημένο αγώνα, οργανωμένη προσπάθεια και σταθερό σκοπό.

Η πολιτική δεν είναι απλώς δημόσιος λόγος. Δεν είναι ούτε καριέρα, ούτε lifestyle. Είναι το εργαλείο με το οποίο οι άνθρωποι συγκροτούν ένα «κίνημα» - όχι μια «πλατφόρμα» - αλλά έναν ζωντανό οργανισμό, χτισμένο πάνω σε αρχές και σχέδιο, που μεταφέρει ιδέες από τη θεωρία στην πράξη.

Ο Μόρτον Μπλάκγουελ, μια από τις εμβληματικές μορφές της αμερικανικής πολιτικής εκπαίδευσης και της αμερικανικής δεξιάς, κατανόησε και δίδαξε αυτή τη βαθύτερη αλήθεια. Όταν τον πρωτογνώρισα το 2011 στο Leadership Institute, ήρθα για πρώτη φορά σε επαφή με τη σκληρή, πειθαρχημένη, αλλά απελευθερωτική όψη της πολιτικής ως τέχνης οργάνωσης και επιρροής.

Στη σειρά αυτή η στήλη παρουσιάζει τους 45 Νόμους της Πολιτικής Δράσης, όπως τους διατύπωσε και τους δίδαξε ο Μπλάκγουελ. Όχι ως θεωρία· αλλά ως εργαλεία. Όχι ως «φιλοσοφία της εξουσίας», αλλά ως κώδικα για όποιον θέλει να δημιουργήσει κάτι ουσιαστικό, πέρα από κόμματα και κύκλους.

Στο πρώτο μέρος, ξεκινάμε από τα θεμέλια: τη στρατηγική.

1. Μην δίνεις ποτέ σε γραφειοκράτη την ευκαιρία να πει «όχι».

Η πολιτική δράση συχνά σκοντάφτει σε διαδικαστικά εμπόδια. Όποιος περιμένει τη συναίνεση της γραφειοκρατίας, χάνει τον έλεγχο της πρωτοβουλίας. Μάθε να προλαβαίνεις την αντίσταση πριν εκδηλωθεί.

2. Μην εξαντλείς όλα σου τα πυρομαχικά μονομιάς.

Η διαχείριση πόρων - χρόνου, ενέργειας, πολιτικού κεφαλαίου - απαιτεί φειδώ. Μια πολιτική σύγκρουση ή μια καμπάνια πρέπει να εξελίσσεται με ρυθμό. Άλλο αιφνιδιάζεις, άλλο εξαντλείσαι.

8. Δεν θα κερδίσεις τα σχέδια των άλλων χωρίς δικό σου σχέδιο.

Η πολιτική δεν είναι ουδέτερο πεδίο. Πάντα υπάρχει κάποιος με δικό του πλάνο. Αν δεν έχεις αντίστοιχο ή καλύτερο, γίνεσαι μέρος του δικού του. Μάλιστα, εμπειρικές μελέτες έχουν δείξει ότι υποψήφιοι με γραπτό σχέδιο έχουν αισθητά καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας από εκείνους που δεν έχουν.

10. Ορθό πολιτικό δόγμα σημαίνει ορθή πολιτική.

Χωρίς σαφείς ιδεολογικές αρχές, η στρατηγική γίνεται καιροσκοπισμός και η εξουσία χωρίς αρχές είναι κενή περιεχομένου - ακόμα κι όταν πετυχαίνει.

12. Έχε το βλέμμα στο κυρίως διακύβευμα και μην σταματάς να κλωτσάς κάθε σκύλο που γαβγίζει.

Κάθε πολιτική πρωτοβουλία προκαλεί αντιδράσεις. Αν αντιδράς σε όλες, χάνεις τη συγκέντρωσή σου και δίνεις αξία στο ασήμαντο. Ο ηγέτης επιλέγει τις μάχες του.

13. Μην αφήνεις το τέλειο να γίνει εχθρός του καλού.

Η επιμονή στην απόλυτη καθαρότητα οδηγεί στην απραξία. Η αποτελεσματική πολιτική ξέρει πότε να αποδέχεται συμβιβασμούς, χωρίς να εγκαταλείπει τις αρχές.

19. Όλα τα κέρδη έρχονται σταδιακά αλλά δεν είναι κάθε βήμα και κέρδος.

Οι βαθιές πολιτικές αλλαγές δεν συμβαίνουν από τη μία μέρα στην άλλη. Κάθε πρόοδος έρχεται βήμα-βήμα, και κάθε βήμα πρέπει να εδραιώνεται πριν προχωρήσεις στο επόμενο. Όμως, η αντίληψη πως η σταδιακή πορεία εγγυάται και θετικό αποτέλεσμα είναι ψευδής. Ορισμένες «μικρές νίκες» φέρνουν μακροπρόθεσμες ζημιές. Κάθε βήμα πρέπει να κρίνεται με βάση την κατεύθυνση, όχι μόνο την κίνηση. Στην πολιτική, δεν αρκεί να προχωράς - πρέπει να ξέρεις και προς τα πού.

27. Να θυμάσαι πως η πολιτική είναι αγώνας μεγάλων αποστάσεων.

Η πολιτική είναι διαρκής προσπάθεια. Οι εντυπώσεις είναι εφήμερες. Η σταθερότητα, η υπομονή και η μακροχρόνια συνέπεια είναι αυτά που τελικά φέρνουν αποτελέσματα.

33. Η διακυβέρνηση είναι προεκλογική εκστρατεία με άλλα μέσα.

Η πολιτική δεν σταματά όταν κερδίζεις την εξουσία. Το παιχνίδι αλλάζει μορφή, αλλά η ανάγκη για στρατηγική, επικοινωνία και δημόσια στήριξη παραμένει αμετάβλητη.

Αυτοί οι Νόμοι δεν είναι θεωρητικά σχήματα. Είναι πυξίδα για όποιον θέλει να ασκήσει επιρροή με διάρκεια. Πολιτικοί, δημοσιογράφοι, ακτιβιστές - όλοι κρινόμαστε όχι από τις προθέσεις μας, αλλά από την ικανότητά μας να χτίζουμε και να κερδίζουμε.

Στο επόμενο άρθρο, θα δούμε τους Νόμους της οργάνωσης. Γιατί χωρίς δομές, και η καλύτερη στρατηγική καταρρέει στην πρώτη καταιγίδα.