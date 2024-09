Μπάιντεν για εξελίξεις στη Μ. Ανατολή: Ανησυχώ περισσότερο από όσο νομίζετε (vid)

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ζήτησε σήμερα μια κατάπαυση του πυρός όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις αναφορές ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για μια περιορισμένης κλίμακας χερσαία εισβολή στον Λίβανο, στον πόλεμο κατά της Χεζμπολάχ.

Σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με τις αναφορές για επικείμενη περιορισμένης κλίμακας χερσαία εισβολή του ισραηλινού στρατού στον Λίβανο, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε:

«Ανησυχώ περισσότερο από όσο νομίζετε και θα αισθανόμουν καλύτερα αν σταματούσαν. Πρέπει να έχουμε κατάπαυση του πυρός τώρα».

President Biden on #Israel on a question about #Israel planning an imminent ground operation in #Lebanon: “I am more aware than you might know, and I’m comfortable with them stopping. We should have a ceasefire now” pic.twitter.com/tfxtcHobWL